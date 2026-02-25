Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

रॉंग नंबर ने कर दिया बदनाम, पहला रिश्ता तुड़वाया अब भी पीछा नहीं छोड़ रहा, SP से युवती से बताया दर्द

Feb 25, 2026 05:43 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी में रॉंग नंबर से परेशान युवती ने एसपी से अपना दर्द बयां किया है। युवती ने अज्ञात मोबाइल नंबर से लगातार कॉल कर बदनाम करने और शादी तुड़वाने के प्रयास किया जा रहा है।कोई है जो शादी नहीं होने देना चाहता है।

रॉंग नंबर ने कर दिया बदनाम, पहला रिश्ता तुड़वाया अब भी पीछा नहीं छोड़ रहा, SP से युवती से बताया दर्द

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की युवती ने रॉंग नंबर को लेकर पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। शहर के एक मोहल्ले की रहने वाली युवती ने अज्ञात मोबाइल नंबर से लगातार कॉल कर बदनाम करने और शादी तुड़वाने के प्रयास का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। युवती का एसपी के सामने दर्द छलका है। युवती ने कहा कि साहब! कोई है जो मेरी शादी नहीं होने देना चाहता है। युवती की गुहार पर एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

युवती पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची थी। पीड़िता युवती ने बताया कि वह एक विभाग में कर्मचारी हैं। युवती ने बताया कि उसका विवाह एक जगह तय हुआ है। इससे पहले भी उनका एक रिश्ता तय हुआ था, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर झूठी अफवाहें फैलाकर तुड़वा दिया गया था। पीड़िता के अनुसार, इस बार भी एक मोबाइल नंबर से कॉल कर उनके ससुराल पक्ष को गुमराह किया जा रहा है तथा उनके चरित्र पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके परिजनों को भी फोन कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे परिवार में असमंजस और तनाव की स्थिति बनी हुई है।

ये भी पढ़ें:कॉलोनियों की बदलेगी सूरत; UP के 65 से अधिक जिलों के लिए नई व्यवस्था
ये भी पढ़ें:UP में निवेश के लिए उद्यमियों को न्योता, आदित्यनाथ का जापान में भव्य स्वागत भी

मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

युवती ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि कोई है जो उसकी शादी नहीं होने देना चाहता है। हर बार फोन करके बदनाम करने से ऐसा ही लगता है। युवती ने बताया कि वह बहुत परेशान है। रिश्ता न तय हो पाने से उसका परिवार भी दुखी है। उसका परिवार जहां भी जाता है वहीं रॉंग नंबर कॉल चली जाती है। पुलिस अधीक्षक युवती की शिकायत के बाद ऐक्शन में आए हैं। एसपी ने केस दर्ज करने के साथ ही जांच के आदेश दिए। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:यूपी के सभी आयोगों को भर्तियों में रोस्टर का करना होगा पालन
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Love Story अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |