रॉंग नंबर ने कर दिया बदनाम, पहला रिश्ता तुड़वाया अब भी पीछा नहीं छोड़ रहा, SP से युवती से बताया दर्द

यूपी में रॉंग नंबर से परेशान युवती ने एसपी से अपना दर्द बयां किया है। युवती ने अज्ञात मोबाइल नंबर से लगातार कॉल कर बदनाम करने और शादी तुड़वाने के प्रयास किया जा रहा है।कोई है जो शादी नहीं होने देना चाहता है।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की युवती ने रॉंग नंबर को लेकर पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। शहर के एक मोहल्ले की रहने वाली युवती ने अज्ञात मोबाइल नंबर से लगातार कॉल कर बदनाम करने और शादी तुड़वाने के प्रयास का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। युवती का एसपी के सामने दर्द छलका है। युवती ने कहा कि साहब! कोई है जो मेरी शादी नहीं होने देना चाहता है। युवती की गुहार पर एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

युवती पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची थी। पीड़िता युवती ने बताया कि वह एक विभाग में कर्मचारी हैं। युवती ने बताया कि उसका विवाह एक जगह तय हुआ है। इससे पहले भी उनका एक रिश्ता तय हुआ था, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर झूठी अफवाहें फैलाकर तुड़वा दिया गया था। पीड़िता के अनुसार, इस बार भी एक मोबाइल नंबर से कॉल कर उनके ससुराल पक्ष को गुमराह किया जा रहा है तथा उनके चरित्र पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके परिजनों को भी फोन कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे परिवार में असमंजस और तनाव की स्थिति बनी हुई है।