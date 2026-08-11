पहलवानों ने क्राइम की जगह-समय तक गलत बताई, कैसे गिरा केस और बृजभूषण हो गए बरी?

बृजभूषण शरण सिंह केस में कोर्ट के फैसले के अहम हिस्से सामने आए हैं। कोर्ट ने लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर सवाल उठाते हुए उनके बयानों में कथित घटनाओं के स्थान, देश और साल को लेकर आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि महिला पहलवानों ने जगह और समय ही गलत बताया।

दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को झूठा, मनगढ़त और राजनीति से प्रेरित करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में महिला पहलवानों के बयानों में कथित घटना की जगह और समय को लेकर सामने आए विरोधाभास को अहम आधार माना। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने शुरुआत में घटना के स्थान और समय के संबंध में गलत जानकारी दी। कोर्ट के मुताबिक, गवाह के शुरुआती बयान और बाद के बयान में घटना की जगह और समय को लेकर यह बदलाव अभियोजन पक्ष के मामले के लिए गंभीर था।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्वनी पंवार ने 3 अगस्त के अपने आदेश में कहा था कि सभी पीड़िताओं ने बयान दिया था कि उन्होंने करियर खत्म होने के डर से आरोपी के खिलाफ समय पर आरोप नहीं लगाए। लेकिन जब उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत जुटाई तो कथित घटना के स्थान/देश और साल के बारे में गलत जानकारी दे दी। कोर्ट ने इसे अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करने वाला महत्वपूर्ण पहलू माना।

बाद में बदला गया बयान अदालत ने कहा कि गवाह के शुरुआती बयान में कथित घटना के स्थान/देश और साल को लेकर जो जानकारी दी गई थी। बाद के बयान में बदलाव अभियोजन की कहानी के लिए घातक है। कोर्ट ने कहा, ‘यह विरोधाभास अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करता है और गवाह की विश्वसनीयता पर असर डालता है, क्योंकि यौन उत्पीड़न की कथित घटना जिस स्थान पर हुई थी, उसे याद न रख पाना कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि असाधारण व्यवहार है।’

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने 239 पन्नों के अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता पहलवानों ने दावा किया कि चूंकि उन्हें अपना करियर खत्म होने का डर था, इसलिए उन्होंने आरोपी के खिलाफ समय रहते कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन यह बात समझ से परे है कि उन्होंने बृजभूषण के साथ सालों तक सौहार्दपूर्ण रिश्ते कैसे बनाए रखे और उन्हें (बृजभूषण) पारिवारिक आयोजनों और शादी समारोहों में बुलाया।