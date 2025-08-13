Would you like to say something to public by looking them in eye Akhilesh targets Yogi government जनता से आंख मिलाकर कुछ कहना चाहेंगे? दिव्यांग युवती से रेप मामले में योगी सरकार पर भड़के अखिलेश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बलरामपुर में विपक्षी दलों ने बलरामपुर ज़िले में मानसिक रूप से कमजोर 21 वर्षीय मूक-बधिर युवती से रेप मामले में अखिलेस यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। हालांकि उनके साथ अन्य विपक्षी दलों ने भी योगी सरकार को घेरा है और कहा है कि यह घटना राज्य में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति को दर्शाती है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बलरामपुरWed, 13 Aug 2025 03:27 PM
यूपी के बलरामपुर जिले में मानसिक रूप से कमजोर 21 वर्षीय मूकबधिर युवती से रेप मामले में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। उनके साथ अन्य विपक्षी दलों ने भी योगी सरकार को घेरा है और कहा कि यह घटना राज्य में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति को दर्शाती है।

विपक्षी दलों का सरकार पर हमला ऐसे समय में हुआ है जब बलरामपुर पुलिस ने कथित बलात्कार की घटना के दो दिन बाद तड़के एक मुठभेड़ के बाद दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक् पर एक पोस्ट में इस अपराध को बेहद जघन्य बताया और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के सरकार के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, 'बलरामपुर में एक दिव्यांग के साथ दुष्कर्म की गंभीर घटना सामने आई है। कानून-व्यवस्था का दावा करनेवाले इस मामले में जनता से आंख मिलाकर कुछ कहना चाहेंगे? पीड़िता को हर संभव राहत-सहायता और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सपा प्रमुख ने सरकार से अपराधियों को सख़्त से सख़्त सजा दिलाने तथा एनकाउंटर का दिखावा न करने के लिए भी कहा।

ये भी पढ़ें:दिव्यांग के रेप आरोपी एनकाउंटर में अरेस्ट, SP आवास के सामने भागती दिखी थी लड़की

कांग्रेस और आप ने भी योगी सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि आरोपियों ने सामूहिक बलात्कार के बाद पीड़िता को बेहोशी की हालत में पुलिस चौकी से बमुश्किल 20 मीटर की दूरी पर छोड़ दिया। इसमें दावा किया गया कि एसपी आवास के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि पीड़िता खुद को बचाने के लिए भाग रही थी, जबकि बाइक सवार 5-6 लोग उसका पीछा कर रहे थे।

आम आदमी पार्टी (आप) ने भी राज्य सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह घटना दर्शाती है कि योगी आदित्यनाथ के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। पीड़िता आरोपियों से भागते हुए पुलिस अधीक्षक आवास के पास से गुजरी, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। आप ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश और भाजपा शासित अन्य राज्यों में हर दिन माताओं और बहनों की इज्जत को तार-तार किया जा रहा है, लेकिन न तो सरकार और न ही पुलिस को इसकी परवाह है।

Balrampur News Balrampur Latest News Akhilesh Yadav अन्य..
