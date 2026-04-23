बच्चों की शादी की चिंता थी... रिटायर्ड VDO ने गोली मारकर खुदकुशी की, 3 साल पहले बंदूक का लाइसेंस लिया था

शालिक राम पिछले कुछ समय से तनाव में थे। उनके परिवार में पत्नी मुकेश वाला के अलावा दो बेटियां और एक बेटा है। तीनों बच्चों की अभी शादी नहीं हुई है, जिसे लेकर भी वह अक्सर चिंतित रहते थे। जिसके चलते रिटायर्ड वीडीओ ने सुसाइड कर लिया।

संभल जिल के कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास स्थित वैष्णो विहार फेस-4 में बुधवार सुबह एक सेवानिवृत्त ग्राम पंचायत सचिव (वीडीओ) ने अपनी लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। मूल रूप से बदायूं के हबीबपुर निवासी शालिक राम सविता (63, पुत्र रामचंद्र वैष्णो विहार फेस-4) में रहते थे।

लाइसेंसी रायफल से गोली मारकर खुदकुशी बुधवार सुबह करीब 10:45 बजे जब वह अपने कमरे में थे, तभी अचानक गोली चलने की जोरदार आवाज आई। आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले उनके बहनोई नंदकिशोर दौड़कर पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। अनहोनी की आशंका में जब खिड़की तोड़कर देखा गया, तो शालिक राम खून से लथपथ पड़े थे। उन्होंने अपनी गर्दन के नीचे राइफल सटाकर ट्रिगर दबाया था, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि शालिक राम वर्ष 2016 में बनियाखेड़ा ब्लॉक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए थे।

बच्चों की शादी को लेकर तनाव में थे शालिक राम चर्चा है कि शालिक राम पिछले कुछ समय से तनाव में थे। मंगलवार को वह अपने पैतृक गांव हबीबपुर गए थे, लेकिन वहां भी बिना काम पूरा किए ही वापस लौट आए थे। उनके परिवार में पत्नी मुकेश वाला के अलावा दो बेटियां और एक बेटा है। तीनों बच्चों की अभी शादी नहीं हुई है, जिसे लेकर भी वह अक्सर चिंतित रहते थे। लोगों का कहना है कि वह अक्सर एकांत में रहने लगे थे।

3 साल पहले रायफल का लाइसेंस लिया था करीब तीन साल पहले ही उन्होंने राइफल का लाइसेंस लिया था। उनके छोटे भाई उदयवीर ने बताया कि शालिक राम अपने भतीजों से बहुत प्यार करते थे। बुधवार सुबह उन्होंने अपने भतीजे प्रशांत को फोन कर अपने पास बुलाया था। प्रशांत उनके पास पहुंचता, उससे पहले ही उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठा लिया।