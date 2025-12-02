अयोध्या में 52 एकड़ में बनेगा विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय, टाटा संस करेगी निर्माण, क्या होगा खास

संक्षेप: अयोध्या में माझा जमथरा क्षेत्र में 52 एकड़ भूमि पर एक विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। यह संग्रहालय न केवल आकार में विशाल होगा, बल्कि गुणवत्ता और निर्माण में भी अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करेगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अयोध्या को वैश्विक पहचान दिलाने वाले एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। अयोध्या में माझा जमथरा क्षेत्र में 52 एकड़ भूमि पर एक विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। यह संग्रहालय न केवल आकार में विशाल होगा, बल्कि गुणवत्ता और निर्माण में भी अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करेगा। कैबिनेट से मिली जानकारी के अनुसार, इस भव्य परियोजना के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा संस (Tata Sons) को सौंपी गई है। इसका उद्देश्य अयोध्या को केवल तीर्थस्थल ही नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के ज्ञान और शोध का भी केंद्र बनाना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस मंदिर संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य भारतीय सनातन परंपरा के व्यापक पहलुओं को भावी पीढ़ी और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। बताया जाता है कि इस संग्रहालय में कई विषयों पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी। इसमें वेद-पुराण और प्राचीन भारतीय साहित्य का महत्व, भारत की समृद्ध मंदिर वास्तुकला और इतिहास, विभिन्न धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासतों का विस्तार की जानकारी मिल सकेगी।

यह संग्रहालय पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा, जो उन्हें भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को गहराई से जानने का अवसर प्रदान करेगा। योगी सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी देकर अयोध्या को विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक नया आयाम देने का मार्ग प्रशस्त किया है।

अयोध्या के डीएम नितिन कुमार ने भी मंदिर संग्रहालय का प्रजेंटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया था। तब पीएम मोदी ने निर्देश दिया था कि संग्रहालय में देश के प्रसिद्ध मंदिरों के इतिहास, निर्माण व वास्तुकला को चित्रों व भित्ति चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाए।