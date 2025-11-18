यूपी के एक्सप्रेसवे पर विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, योगी सरकार की ये है तैयारी

संक्षेप: योगी सरकार यूपी के एक्सप्रेसवे पर विश्व स्तरीय सुविधाएं देने जा रही है। एक्सप्रेसवे पर फूट कोर्ट के साथ पेट्रोल पंप और ईवी चार्जिंग और कम बजट के होटल देने की तैयारी है।

योगी सरकार उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे से सफर करने वालों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने की तैयारी में है। फूट कोर्ट के साथ पेट्रोल पंप व ईवी चार्जिंग और कम बजट के होटल देने की तैयारी है। यह सभी सुविधाएं एक साथ एक ही स्थान पर ईवे हब के नाम देकर लोगों की यात्रा को बेहतरीन बनाने की तैयारी है। पहले चरण में बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इसे बनाने का फैसला किया गया था, अब अन्य एक्सप्रेसवे व लिंक एक्सप्रेसवे पर इसी तरह की सुविधा देने की तैयारी चल रही है।

प्रदेश में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे के साथ सभी प्रमुख एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे का ऐसा आकार है कि शहर के बाहर-बाहर ही इसे निकाला गया है। इसीलिए एक्सप्रेसवे के किनारे-किनारे बेहतर सुविधाएं देने की योजना तैयार की गई है।

देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन काफी तेजी से बढ़ा है। इसीलिए सभी एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जा रही है। प्रदेश में अभी कुल 26 ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना कराई जा चुकी है। भविष्य में और बेहतर सुविधा देने के लिए ईवे हब नाम से सुविधाएं दी जाएंगी। इसे पीपीपी मॉडल पर बनवाया जाएगा।