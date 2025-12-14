11 साल में भारत और भारतीयों के प्रति दुनिया का बदला, पंकज चौधरी की ताजपोशी पर बोले सीएम योगी

संक्षेप: सीएम योगी ने कहा, 11 साल से भारत को दुनिया के सबसे यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन मिल रहा है। डबल इंजन की ताकत और स्पीड से काफी कुछ बदला है। बीमारू राज्य से आगे निकलकर यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनकर उभरा है।

नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए सीएम योगी ने कहा, एक अनुभवी कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई है। वह सरकार और संगठन एक नई ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री के मिशन को आगे बढ़ाएगा। भूपेंद्र चौधरी का योगदान अतुलनीय था। संगठन सृजन का दायित्व पूर्णाहुति की ओर आ पहुंचा है। 11 साल में पूरी दुनिया का नजरिया भारत और भारतीयों के प्रति बदला है। जो लोग भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे, उन्हें अब भारत में क्षमता दिखती है। सीएम योगी ने कहा, 11 साल से भारत को दुनिया के सबसे यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन मिल रहा है। डबल इंजन की ताकत और स्पीड से काफी कुछ बदला है। बीमारू राज्य से आगे निकलकर यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनकर उभरा है। यूपी दंगामुक्त हुआ है। यूपी में निवेश आए हैं। पौने नौ लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली है। डेढ़ करोड़ युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीएम योगी ने आगे कहा, 6 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है। पीयूष जी का धन्यवाद कि जैसे ही हमने उनसे उत्तर प्रदेश के लिए कुछ मांगा, उन्होंने तत्काल उसे स्वीकृत किया। यूपी में निवेश इसलिए आया क्योंकि राजनीतिक स्थिरता थी, प्रधानमंत्री का सहयोग था, डबल इंजन सरकार की ताकत थी। आज कोई रामभक्त पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। कोई सोच सकता था पहले? पहले जब रामभक्त कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग कहते थे, ऐसे ही कह रहे। अब कह सकते हैं क्या? अयोध्या में रामजन्म भूमि, विंध्याचल, नैमिष, भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थ स्थलों का विकास, पश्चिम में शुक तीर्थ, मथुरा वृंदावन, बरसाना का विकास हुआ।

बिजली कटौती को लेकर सपा सरकार तंज 2017 से पहले यूपी में हो रही बिजली कटौती पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा, 2017 से पहले बिजली नहीं आती थी क्योंकि डकैती तो अंधेरे में होती है। अप्रैल में 2017 में बिजली का जो रोस्टर पीयूष जी ने तय किया था, वही आज भी लागू है। देश में एक्सप्रेसवे का 55% हिस्सा यूपी में है। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी बोले- यूपी की इस नई यात्रा के लिए पंकज जी नए कप्तान के तौर पर आ गए हैं। 2027 की लड़ाई के लिए विपक्ष के पास इतनी ताकत नहीं है। लेकिन हमें उसके छल और छद्म का जवाब देने के लिए ताकत होनी चाहिए। आपकी मेहनत और पुरुषार्थ में कोई संदेह नहीं है लेकिन हमारी अति उदारता, सहिष्णुता हमें धोखा दे देती है। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। पूछो तो बताते हैं कि हमारे यहां 98% या 99% हो गया। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। यह मतदाता सूची की शुद्धि है।

वोटर लिस्ट में संख्या बढ़ने के बजाए घट गई सीएम योगी ने कहा, यूपी की आबादी है 25 करोड़। मतदाता होने चाहिए 65%। 18 साल से जो भी ऊपर उसका नाम मतदाता सूची में। यह संख्या है 16 करोड़। एसआईआर के बाद नाम आए हैं 12 करोड़। 2025 की मतदाता सूची में नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। संख्या बढ़ने के बजाय घटी है। यह चार करोड़ का गैप मिसिंग है। यह आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। चार श्रेणी में देखिए। फॉर्म नहीं पहुंचा। 12 दिन बचे हैं। इनका बेहतर उपयोग करें। चुनाव बूथ पर लड़ा जाता है। बूथ मजबूत होना चाहिए। ड्राफ्ट सूची की नकल मिल गई है, उसे देखिए। हर बूथ पर 200 से 250 घर होंगे। कार्यकर्ता आसानी से देख सकता है। शिफ्ट करने वालों की भी सूची है। मैं एक जिले में गया। मतदाता सूची में कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम थे। ऐसे मतदाता देखे कि मतदाता 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और दादा 30 साल का। हमें इसे ठीक से देखना होगा। वह भी फर्जी होगा। गांव असम में, मतदाता बने हैं सम्भल में।