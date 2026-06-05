एक पेड़ मां के नाम अभियान, विश्व पर्यावरण दिवस पर यूपी में आज रोपे जाएंगे 5 करोड़ पौधे
शुक्रवार को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्य आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र से इसका शुभारंभ करेंगे।
विश्व पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार को ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत व्यापक स्तर पर पौधरोपण किया जाएगा। शुक्रवार को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्य आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र से इसका शुभारंभ करेंगे।
क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी के तहत यहां ‘उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान’ विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी होगी। इसमें वैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञ, शिक्षाविद्, उद्योग प्रतिनिधि आदि शामिल होंगे। यह जानकारी वन राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में दी।
उन्होंने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में पूरे राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधरोपण किए जाएंगे। इसके लिए सभी विभागों व मंडलों के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। कार्यक्रम में सीएम विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ की लागत वाली भारत की पहली एयरशेड आधारित क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट परियोजना लांच करेंगे। पौधरोपण महाभियान के लोगो का अनावरण भी होगा।
एक पेड़ मां के नाम: मुख्यमंत्री कुकरैल वन क्षेत्र में करेंगे वृहद पौधरोपण
‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत कुकरैल वन क्षेत्र में वृहद पौधरोपण होगा। सबसे पहले यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधरोपण करेंगे। यहां 200 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे।
औद्योगिक घराने डेढ़ करोड़ पौधे लगाएंगे
इस बार औद्योगिक घराने प्रदेश भर में 1.5 करोड़ पौधे लगाएंगे। पर्यावरण विभाग ने प्रदेश की हर औद्योगिक इकाइयों को वृक्षारोपण अभियान के दौरान पौधे रोपने की संख्या का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है।
सरोवरों पर पर्यावरण दिवस मनेगा: केशव
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर 5 जून को विश्व पर्यावरण व 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में जनभागीदारी के साथ विविध कार्यक्रम होंगे। अमृत सरोवर को पर्यावरण संरक्षण, जनजागरूकता व सामाजिक सहभागिता के प्रभावी मंच के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
1973 में हुई पर्यावरण दिवस की शुरुआत
संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 'मानव पर्यावरण' पर एक वैश्विक आयोजित किया था। इसी सम्मेलन के पहले दिन यह तय किया गया कि हर साल 5 जून को 'विश्व पर्यावरण दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। इसके ठीक अगले साल, 5 जून 1973 को आधिकारिक तौर पर पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें