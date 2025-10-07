दुनिया हमें आतंकवादी कहती है; युवक ने खुद को टेररिस्ट बताते हुए रील बनाई, वीडियो वायरल

बुलंदशहर में एक मुस्लिम समुदाय के युवक ने इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल करते हुए खुद को आतंकवादी बताया है।पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर कारवाई की बात कही है। वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद हिन्दू संगठनों में रोष है।

हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

गांव चरौरा मुस्तफाबाद के रहने वाले अजीम अंसारी ने खुद की इंस्टाग्राम आईडी पर खुद को आतंकवादी लिखते हुए 9 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल की है। वीडियो वायरल में युवक कह रहा है कि अगर तुम बदमाश हो तो क्या हुआ, हम भी वो है जिसे जमाना आतंकवादी कहता है। साथ ही युवक ने कैप्शन में खुद को आतंकवादी लिखा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो चार पांच दिन पहले का बताया जा रहा है।

वीडियो के वायरल होने के बाद हिन्दू संगठनों के पदाधिकारियों में रोष बना हुआ है। उन्होंने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर का कहना है कि फिलहाल किसी ने थाने में तहरीर नहीं दी है। आरोपी को तलाशा जा रहा है। पूछताछ के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। एएसपी रिजुल कुमार का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।