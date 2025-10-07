world calls us terrorists a young man made a reel calling himself terrorist दुनिया हमें आतंकवादी कहती है; युवक ने खुद को टेररिस्ट बताते हुए रील बनाई, वीडियो वायरल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsworld calls us terrorists a young man made a reel calling himself terrorist

दुनिया हमें आतंकवादी कहती है; युवक ने खुद को टेररिस्ट बताते हुए रील बनाई, वीडियो वायरल

बुलंदशहर में एक मुस्लिम समुदाय के युवक ने इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल करते हुए खुद को आतंकवादी बताया है।पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर कारवाई की बात कही है। वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद हिन्दू संगठनों में रोष है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बुलंदशहरTue, 7 Oct 2025 07:50 PM
share Share
Follow Us on
दुनिया हमें आतंकवादी कहती है; युवक ने खुद को टेररिस्ट बताते हुए रील बनाई, वीडियो वायरल

यूपी के बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले एक मुस्लिम समुदाय के युवक ने इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल करते हुए खुद को आतंकवादी बताया है। पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर कारवाई की बात कही है। वीडियो वायरल होने के बाद हिन्दू संगठनों में रोष है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

गांव चरौरा मुस्तफाबाद के रहने वाले अजीम अंसारी ने खुद की इंस्टाग्राम आईडी पर खुद को आतंकवादी लिखते हुए 9 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल की है। वीडियो वायरल में युवक कह रहा है कि अगर तुम बदमाश हो तो क्या हुआ, हम भी वो है जिसे जमाना आतंकवादी कहता है। साथ ही युवक ने कैप्शन में खुद को आतंकवादी लिखा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो चार पांच दिन पहले का बताया जा रहा है।

वीडियो के वायरल होने के बाद हिन्दू संगठनों के पदाधिकारियों में रोष बना हुआ है। उन्होंने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर का कहना है कि फिलहाल किसी ने थाने में तहरीर नहीं दी है। आरोपी को तलाशा जा रहा है। पूछताछ के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। एएसपी रिजुल कुमार का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें:योगी से मिलकर मागूंगा न्याय; पवन सिंह और ज्योति विवाद में अब ससुर की एंट्री

असलहा संग युवक ने बनाई रील, वायरल

उधर, बस्ती के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के एक युवक का असलहा के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। रील में युवक असलहे संग नजर आ रहा है। इस रील को एक युवती ने अपने इंस्टाग्राम से शेयर किया है, जिसके बाद से यह रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस संबंध में पूछने पर थानाध्यक्ष वाल्टरगंज ने बताया कि वायरल वीडियो के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इसकी सत्यता की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

Bulandsehar News Bulandsehar Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |