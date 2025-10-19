Hindustan Hindi News
UP News
एक नवंबर से पूरी तरह बदल जाएगा बिजली विभाग के काम का तरीका, लागू होगा ये सिस्टम

एक नवंबर से पूरी तरह बदल जाएगा बिजली विभाग के काम का तरीका, लागू होगा ये सिस्टम

संक्षेप: अब बिजली विभाग का काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा, जिसका सीधा फायदा आम उपभोक्ता को मिलेगा। नए सिस्टम के तहत विभागीय कामकाज अब एकीकृत रूप से संचालित होंगे, जिससे जनता को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पूरा सिस्टम काम के आधार पर दो हिस्सों में बांट दिया गया है,

Sun, 19 Oct 2025 08:40 AMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
यूपी की राजधानी लखनऊ में लंबे इंतजार के बाद एक नवम्बर से वर्टिकल सिस्टम लागू होगा। शनिवार को मध्यांचल निगम की एमडी रिया केजरीवाल ने आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत अब बिजली विभाग का काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा, जिसका सीधा फायदा आम उपभोक्ता को मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत विभागीय कामकाज अब एकीकृत रूप से संचालित होंगे, जिससे जनता को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पूरा सिस्टम काम के आधार पर दो हिस्सों में बांट दिया गया है, ताकि काम तेजी से हो और कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत खत्म हो जाएगी।

ऐसा होगा वर्टिकल सिस्टम

एक नवबंर से चारों जोन में मुख्य अभियंता के नीचे दो बड़े अधिकारी बिजली व्यवस्था को देखेंगे, जिसमें एक अधीक्षण अभियन्ता (तकनीकी) होगा। ये सिर्फ बिजली सप्लाई और नेटवर्क की मरम्मत का काम देखेंगे। जैसे 33 और 11केवी लाइनों की देखभाल करना, फॉल्ट को तुरंत ठीक कराना और यह पक्का करना कि बिजली बिना रुके मिले, इनकी मुख्य जिम्मेदारी होगी। इनके नीचे तीन अधिशासी अभियंता रहेंगे। जिनके नीचे सहायक अभियंता और तीन जेई काम करेंगे जो शहर की बिजली व्यवस्था को ठीक करवाने का काम करेंगे।

दो टीमों को जिम्मेदारी

वहीं दूसरा अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य) होंगे। ये अधिकारी ग्राहक सेवा, बिलिंग और राजस्व से जुड़े सारे काम देखेंगे। इनमें मीटर लगाना, सही बिल जारी करना, पैसे जमा कराना और सभी तरह की शिकायतों का निपटारा करना शामिल है। यानी, अब सप्लाई और ग्राहक सेवा, दोनों के लिए अलग-अलग टीमें होंगी, जिससे काम में तेजी आएगी। इनके नीचे तीन एक्सईएन रहेंगे, जिसमें एक मीटर एक बिल संशोधन और एक कलेक्शन की जिम्मेदारी निभाएंगे। इनके नीचे तीन सहायक अभियंता, अवर अभियंता और टीजी टू और तीन आकउंटेंट काम करेंगे।

उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, घर बैठे होंगे काम

-अब उपभोक्ताओं को बिल सुधारने के लिए ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर उनके बिल में कोई गड़बड़ी है, तो उनका आवेदन ऑनलाइन या फोन से लिया जाएगा कागज़ात व्हाट्सएप भेज सकेंगे।

-बिजली गुल होने पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। 1912 नंबर पर शिकायत मिलते ही, वह उस कर्मी को भेजी जाएगी जो फॉल्ट ठीक करेगा। इससे काम तेज़ी से होगा।

-नए कनेक्शन का आवेदन ऑनलाइन रहेगा और जैसे ही आप पैसा भरेंगे, मीटर लगाने का काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा।

-शहर में छह जगहों पर नए हेल्प डेस्क बनाए जा रहे हैं, जहां जाकर आप सीधे अपनी समस्या बता सकेंगे। इस तरह लेसा के चारों जोन में काम एक नवंबर से काम किया जाएगा।

-बिजली उपभोक्ता अपनी समस्या पहले की तरह 1912 पर दर्ज करा सकते है। इसके अलावा जिले में 21 नये हेल्प डेस्क उपभोक्ता की सुविधा के लिये बनाये गये हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
