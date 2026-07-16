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कामकाजी मां भरण-पोषण का पूरा बोझ पिता पर नहीं डाल सकती, हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

By Dinesh Rathour
प्रयागराज, विधि संवाददाता
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हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा, यदि कोई कामकाजी मां अपनी आर्थिक क्षमता का दावा करते हुए नाबालिग बच्चे की कस्टडी प्राप्त करती है तो बाद में वह बच्चे के भरण-पोषण का पूरा वित्तीय बोझ केवल पिता पर नहीं डाल सकती।

कामकाजी मां भरण-पोषण का पूरा बोझ पिता पर नहीं डाल सकती, हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई कामकाजी मां अपनी आर्थिक क्षमता का दावा करते हुए नाबालिग बच्चे की कस्टडी प्राप्त करती है तो बाद में वह बच्चे के भरण-पोषण का पूरा वित्तीय बोझ केवल पिता पर नहीं डाल सकती। यदि मां भी पर्याप्त आय अर्जित कर रही है, तो बच्चे के खर्च दोनों माता-पिता अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार वहन करेंगे। प्रयागराज की रोजी बानो की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला ने यह टिप्पणी की।

याचिका में फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें महिला को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार किया गया, जबकि बेटी के लिए तीन हजार रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण निर्धारित किया गया। मामले में महिला का कहना था कि बेटी को दी गई अंतरिम भरण-पोषण राशि बेहद कम है। उसने यह भी दावा किया कि उसके पास स्वयं के भरण-पोषण का कोई साधन नहीं है। महिला ने कहा कि वर्ष 2022 में उसने केवल तीन महीने संविदा पर काम किया था और पति के दबाव के कारण उसे नौकरी छोड़नी पड़ी।

वहीं, पति ने अदालत में वेतन पर्ची पेश कर दावा किया कि महिला प्रति माह 14,125 रुपये वेतन प्राप्त कर रही है। उसने यह भी कहा कि महिला द्वारा नौकरी छोड़ने का कोई दस्तावेजी प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं है। पति ने यह भी आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय के राजनेश बनाम नेहा फैसले के अनुसार दाखिल हलफनामे में महिला ने जानबूझकर अपनी आय और व्यवसाय से संबंधित कॉलम खाली छोड़ दिया। पति ने यह भी बताया कि पहले बेटी उसके साथ रह रही थी और उसका पालन-पोषण वही कर रहा था। बाद में महिला ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर बेटी की अभिरक्षा मांगी और उसमें स्वयं को अपनी तथा बेटी की देखभाल करने में पूरी तरह सक्षम बताया। इसी आधार पर उसे अभिरक्षा मिली।

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पति के तर्कों को हाईकोर्ट ने किया स्वीकार

हाईकोर्ट ने पति के तर्कों को स्वीकार करते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट ने सही पाया था कि महिला अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के राजनेश बनाम नेहा फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नाबालिग बच्चे के भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शिक्षा जैसे आवश्यक खर्चों की व्यवस्था होना जरूरी है। सामान्यतः शिक्षा का खर्च पिता उठाता है, लेकिन यदि मां भी कामकाजी है और पर्याप्त आय अर्जित कर रही है तो ऐसे खर्च दोनों माता-पिता अपनी-अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार साझा करेंगे।

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बच्ची के आवश्यक खर्चों का कोई ठोस सुबूत नहीं

अदालत ने कहा, "जब महिला ने स्वयं अपनी आर्थिक क्षमता का दावा कर बच्चे की अभिरक्षा प्राप्त की है, तब वह नाबालिग के पूरे भरण-पोषण का वित्तीय दायित्व केवल पिता पर नहीं डाल सकती। हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो कि बच्ची के आवश्यक खर्चों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, पिता की आय में कोई बड़ा इजाफा हुआ या महिला की आर्थिक स्थिति बाद में खराब हुई है। ऐसे में फैमिली कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। इन्हीं कारणों से हाईकोर्ट ने महिला और उसकी नाबालिग बेटी की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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