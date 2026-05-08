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मजदूरी कर पत्नी को पढ़ा-लिखाकर बनाया एएनएम, नौकरी लगते ही पति को छोड़ गई महिला

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, गोंडा
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गोंडा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र में एक पति ने मजदूरी कर, भैंस और गन्ना बेचकर अपनी पत्नी को एएनएम का कोर्स कराया लेकिन नौकरी लगते ही पत्नी ने साथ रहने से इनकार कर दिया।

मजदूरी कर पत्नी को पढ़ा-लिखाकर बनाया एएनएम, नौकरी लगते ही पति को छोड़ गई महिला

Gonda News: यूपी में एक बार फिर ज्योति मौर्या जैसा मामला सामने आया है। गोंडा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र में एक पति ने मजदूरी कर, भैंस और गन्ना बेचकर अपनी पत्नी को एएनएम का कोर्स कराया लेकिन नौकरी लगते ही पत्नी ने साथ रहने से इनकार कर दिया। अब पत्नी और उसके मायके वाले 10 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं। पीड़ित पति ने सीओ शिल्पा वर्मा से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

मामला चपरतल्ला कौरहे गांव का है। गांव निवासी राजेश कुमार वर्मा (28) ने शिकायती पत्र में कहा है कि उसकी शादी 2001 में बाल्यावस्था में पिपरा लालच गांव निवासी रेनू वर्मा से हुई थी। उस समय उसकी उम्र 8-10 साल थी। 2018 में गौना होने के बाद रेनू ससुराल आई। कुछ दिन बाद रेनू ने एएनएम करने की इच्छा जताई। राजेश ने बताया कि आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद उसने पंजाब जाकर लोहे की पल्लेदारी की। दो भैंसें बेचीं और गन्ने की फसल बेचकर पैसे जुटाए। ऑनलाइन व अन्य माध्यमों से करीब डेढ़ लाख रुपये पत्नी की पढ़ाई पर खर्च किए।

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पत्नी को लेने पहुंचे तो ससुराल वालों ने रख दी शर्त

राजेश का आरोप है कि 2022 में पत्नी मायके गई और उसके दिए 12 हजार के पायल बेचकर एएनएम में एडमिशन ले लिया। राजेश का कहना है कि पत्नी ने वादा किया था कि नौकरी लगने तक ससुराल में रहेगी और पोस्टिंग के बाद दोनों साथ रहेंगे। लेकिन कोर्स पूरा कर अस्पताल में नौकरी लगते ही पत्नी ने साथ रहने से मना कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि जब वह पत्नी को लेने ससुराल गया तो शर्त रखी गई कि माता-पिता को छोड़कर गोंडा में अलग रहे। राजेश ने कहा कि उसके पिता बीमार और मां नेत्रहीन हैं, उन्हें छोड़ना मुमकिन नहीं। अब पत्नी और उसके परिजन 10 लाख रुपये मांग रहे हैं। शादी-गौना के जेवर भी नहीं लौटाए।

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पीड़ित ने पुलिस से की जेवर और खर्च रकम दिलाने की मांग

राजेश ने कहा, मैं पांचवीं पास हूं, मजदूरी कर पत्नी को पढ़ाया लेकिन अब वह कह रही तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। पीड़ित ने पढ़ाई पर खर्च रकम और जेवर वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में सीओ शिल्पा वर्मा ने बताया, शिकायत मिली है। मामले की जांच स्थानीय थाने की पुलिस कर रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। दोनों पक्षों से पूछताछ की जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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