Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswork is going to be done at 29 railway stations including Lucknow, Varanasi at a cost of 268 crores, approval received
लखनऊ, वाराणसी समेत 29 स्टेशनों पर 268 करोड़ से होने जा रहा ये काम, मिली मंजूरी

लखनऊ, वाराणसी समेत 29 स्टेशनों पर 268 करोड़ से होने जा रहा ये काम, मिली मंजूरी

संक्षेप:

लखनऊ, बाराबंकी, वाराणसी समेत 29 स्टेशनों पर 268 करोड़ से काम होने जा रहा है। इलेक्ट्रानिक इंटरलॉकिंग के कार्य के लिए रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। कवच से लैस होने के बाद ट्रेनों की गति और संरक्षा बढ़ेगी।

Jan 02, 2026 07:23 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के 29 स्टेशन कवच से लैस होंगे। इसके लिए इलेक्ट्रानिक इंटरलॉकिंग के कार्य के लिए रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। यह कार्य 268.96 करोड़ रुपये से कराया जाएगा। कवच से लैस होने के बाद ट्रेनों की गति और संरक्षा बढ़ेगी। यात्रा के समय में कमी आएगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रेलवे के अनुसार 29 स्टेशनों में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के महत्वपूर्ण स्टेशनों को शामिल किया गया है। इसमें लखनऊ, बाराबंकी, आलमनगर, कानपुर ब्रिज, उन्नाव, ऊंचाहार, सुल्तानपुर, जाफराबाद व वाराणसी आदि शामिल हैं। कवच प्रणाली के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य पूरा होने पर यह आधुनिक प्रणाली मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करेगी, जिससे ट्रेनों का परिचालन सुरक्षित और अधिक सटीकता हो सकेगा। यह स्टेशनों पर ट्रेनों के सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिसके कारण ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी।

यात्रियों को अपने गंतव्य के स्टेशन पर पहुंचने में पहले की तुलना में कम समय लगेगा। अधिकारियों का कहना है कि मानवीय त्रुटियों की संभावना भी लगभग शून्य हो जाएगी। लखनऊ मंडल के 29 स्टेशनों पर कार्य पूर्ण होते ही पूरे क्षेत्र के रेल नेटवर्क को नई मजबूती मिलेगी।

ये भी पढ़ें:घूसखोर डिप्टी कमिश्नर की मुश्किलें बढ़ेंगी, कई और अफसरों पर भी सीबीआई की नजर
ये भी पढ़ें:लखनऊ के इस इलाके में बनने जा रहा 4 लेन ओवरब्रिज, लाखों को जाम से मिलेगी राहत

गोरखपुर-प्रयागराज वंदे भारत प्रयागराज नहीं जाएगी

गोरखपुर-प्रयागराज के बीच चलने वाली वंदे भारत प्रयागराज तक नहीं जाएगी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि प्रयागराज में चल रहे माघ मेला के कारण यह निर्णय लिया गया है। ट्रेन नंबर 22549/22550 गोरखपुर-प्रयागराज-गोरखपुर 13 से 25 जनवरी तक गोरखपुर से चलकर लखनऊ में अपनी यात्रा समाप्त करेगी। यहीं से वापस गोरखपुर के लिए चलेगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |