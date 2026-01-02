लखनऊ, वाराणसी समेत 29 स्टेशनों पर 268 करोड़ से होने जा रहा ये काम, मिली मंजूरी

संक्षेप: लखनऊ, बाराबंकी, वाराणसी समेत 29 स्टेशनों पर 268 करोड़ से काम होने जा रहा है। इलेक्ट्रानिक इंटरलॉकिंग के कार्य के लिए रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। कवच से लैस होने के बाद ट्रेनों की गति और संरक्षा बढ़ेगी।

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के 29 स्टेशन कवच से लैस होंगे। इसके लिए इलेक्ट्रानिक इंटरलॉकिंग के कार्य के लिए रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। यह कार्य 268.96 करोड़ रुपये से कराया जाएगा। कवच से लैस होने के बाद ट्रेनों की गति और संरक्षा बढ़ेगी। यात्रा के समय में कमी आएगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रेलवे के अनुसार 29 स्टेशनों में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के महत्वपूर्ण स्टेशनों को शामिल किया गया है। इसमें लखनऊ, बाराबंकी, आलमनगर, कानपुर ब्रिज, उन्नाव, ऊंचाहार, सुल्तानपुर, जाफराबाद व वाराणसी आदि शामिल हैं। कवच प्रणाली के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य पूरा होने पर यह आधुनिक प्रणाली मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करेगी, जिससे ट्रेनों का परिचालन सुरक्षित और अधिक सटीकता हो सकेगा। यह स्टेशनों पर ट्रेनों के सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिसके कारण ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी।

यात्रियों को अपने गंतव्य के स्टेशन पर पहुंचने में पहले की तुलना में कम समय लगेगा। अधिकारियों का कहना है कि मानवीय त्रुटियों की संभावना भी लगभग शून्य हो जाएगी। लखनऊ मंडल के 29 स्टेशनों पर कार्य पूर्ण होते ही पूरे क्षेत्र के रेल नेटवर्क को नई मजबूती मिलेगी।