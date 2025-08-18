work completed at lucknow airport 24 hour flights resumed लखनऊ एयरपोर्ट पर पूरा हो गया काम, 4 घंटे वाली रोक हटी; 24 घंटे उड़ानें फिर शुरू, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newswork completed at lucknow airport 24 hour flights resumed

लखनऊ एयरपोर्ट पर पूरा हो गया काम, 4 घंटे वाली रोक हटी; 24 घंटे उड़ानें फिर शुरू

लखनऊ एयरपोर्ट पर 15 अगस्त तक उड़ानों का संचालन सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक बंद था। एक मार्च से 2744 मीटर लंबे रनवे की रिकारपेटिंग शुरू हुई थी। काम पूरा होने के बाद चार घंटे उड़ानों पर लगी रोक हट गई है। एक मार्च से निरस्त चल रहीं आठ उड़ानें भी बहाल हो गईं हैं। 24 घंटे उड़ान सेवा फिर शुरू हो गई है।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊMon, 18 Aug 2025 08:12 AM
लखनऊ एयरपोर्ट पर पूरा हो गया काम, 4 घंटे वाली रोक हटी; 24 घंटे उड़ानें फिर शुरू

Flights from Lucknow: यूपी की राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शनिवार से 24 घंटे उड़ान सेवा फिर शुरू हो गई। लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे अपग्रेडेशन, दो नए टैक्सी-वे के निर्माण का काम पूरा होने के बाद चार घंटे उड़ानों पर लगी रोक हट गई। इससे एक मार्च से निरस्त चल रहीं आठ उड़ानें भी बहाल हो गईं। करीब साढ़े चार महीने बाद हवाई सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध होंगी।

विमानों के लेट होने की संभावना कम होगी

लखनऊ एयरपोर्ट पर 15 अगस्त तक उड़ानों का संचालन सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक बंद था। यह वही स्लॉट है, जब लंबी दूरी की घरेलू उड़ानों की अधिक डिमांड रहती है। एक मार्च से 2744 मीटर लंबे रनवे की रिकारपेटिंग शुरू हुई थी। इसके लाइटिंग सिस्टम को भी बदला गया है। अभी एयरपोर्ट पर पांच टैक्सी वे हैं, दो और नए टैक्सी वे तैयार हो गए हैं।

व्यस्त समय में अब एप्रेन से रनवे जाने के लिए नए टैक्सी-वे पर अधिक विमानों को का मूवमेंट हो सकेगा। इससे पीक समय में विमानों की लेट लतीफी की संभावना भी बहुत कम हो जाएगी। एयरपोर्ट पर इस समय प्रतिदिन 28 घरेलू गंतव्य के लिए 128 उड़ानों का आवागमन होता है। इसके अलावा आठ से दस अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी संचालित होती हैं।

दो दिन पहले फर्जी पासपोर्ट संग पकड़ाया था युवक

वहीं दो दिन पहले एक युवक फर्जी पासपोर्ट संग एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। बैंकाक से आए इस युवक को शुक्रवार रात इमिग्रेशन ने पकड़ा। जांच में पता चला था कि आरोपी ने गलत नाम और जन्म तिथि से फर्जी पासपोर्ट बनवाया है। पकड़ा न जाए इसलिए पासपोर्ट से दूसरे पासपोर्ट को लिंक नहीं कराया था। इस मामले में लखनऊ की सरोजनीनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

यह मुकदमा इमिग्रेशन अफसर देवेश कुमार सिंह ने दर्ज कराया। बताया गया कि बैंकॉक से बुधवार रात एयर एशिया की फ्लाइट से (एफडी 146) से देवरिया के इकौना माझा निवासी विनोद सिंह यादव एयरपोर्ट पहुंचा था। विनोद 15 जून 2023 को बैंकाक का पर्यटन वीजा लेकर गया था। वह वीजा की अवधि के दौरान वापस नहीं आया। इस दौरान उसने स्थाई निवास का वीजा हासिल कर लिया।

