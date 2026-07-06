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दर्शन करने नहीं जाएंगे? BJP अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के पहले यूपी दौरे पर अखिलेश का तंज

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार लखनऊ पहुंचे। उनके दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए पूछा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आए हैं, दर्शन करने नहीं जाएंगे। बीजेपी ने फिलहाल इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

दर्शन करने नहीं जाएंगे? BJP अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के पहले यूपी दौरे पर अखिलेश का तंज

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जारी विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पहली बार लखनऊ के दो दिवसीय दौरे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके दौरे पर तंज कसते हुए सवाल उठाया कि अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखनऊ आए हैं, तो क्या वह "दर्शन" करने नहीं जाएंगे? सपा अध्यक्ष की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब राम मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। माना जा रहा है कि उनका इशारा इसी विवाद की ओर था। उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। नितिन नवीन का लखनऊ दौरा पूरी तरह संगठनात्मक कार्यक्रमों पर केंद्रित रहा। इस दौरान वह प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें करेंगे तथा आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा की।

साइकिल पंचर नहीं, कबाड़ में जाएगी- नितिन नवीन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रविवार को लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस आज खत्म होने की स्थिति में पहुंच चुकी है। भाजपा कार्यकर्ता सपा की राजनीति को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प लेकर मैदान में उतरेगा। इस बार साइकिल पंचर नहीं, कबाड़ में जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर तुष्टिकरण, परिवारवाद और समाज को बांटने की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को साकार करने के लिए कार्य कर रही है। नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर कार्य करती है, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को दिया है।

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2027 में फिर से कमल खिलेगा- नितिन

भाजपा समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलने और उसके विकास तथा सुरक्षा के लिए कार्य करने में विश्वास रखती है। पार्टी किसी व्यक्ति की जाति या समाज नहीं देखती, बल्कि यह देखती है कि वह भारत माता का पुत्र है और उसके विकास तथा सम्मान के लिए कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा 2027 के चुनाव में प्रत्येक बूथ पर कमल खिलाना है। जिस प्रकार की ऊर्जा मुझे चारों ओर दिखाई दे रही है, वह इस बात का परिचायक है कि वर्ष 2027 में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता शक्ति केंद्रों की ताकत, उनके संयोजकों के परिश्रम और मेहनत के बल पर एक बार फिर कमल खिलाने का संकल्प लेकर तैयार बैठा है। जब कार्यकर्ताओं का उत्साह और ऊर्जा साथ होती है, तब विपक्ष चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, भाजपा कार्यकर्ता उसे धूल चटाने का काम करेगा।

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