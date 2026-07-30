महिला आयोग की सदस्य के परिवार पर शिकंजा, पति-बेटा दोनों हत्या में दोषी करार, कल सजा का ऐलान
बिजनौर में 14 साल पहले हुए प्रबल हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुना दिया है। महिला आयोग की सदस्य संगीत अग्रवाल के पति-बेटे समेत सात लोगों को दोषी ठहराया गया है। कल सजा का ऐलान होगा।
यूपी के बिजनौर में 14 साल पहले हुए बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में उप्र महिला आयोग की सदस्य संगीता अग्रवाल के पति-बेटे समेत सात आरोपियों को दोषी करार दिया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एवं एफटीसी कोर्ट के न्यायाधीश शमशाद अली ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। मामले में कल यानी 31 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी।
19 दिसंबर 2012 को अग्रसेन जयंती समारोह के दौरान शहर के शहनाई बैंक्वेट हॉल में 19 वर्षीय युवक प्रबल की हत्या कर दी गई थी। वारदात रंजिश और परिवार की युवती से बात करने पर अंजाम दी गई थी। हत्यारों ने शव को हस्तिनापुर गंगनहर में फेंक दिया था। करीब एक माह बाद शव गंगनहर से बरामद हुआ था। इस वारदात के बाद विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए थे। प्रबल के पिता आलोक अग्रवाल ने कई को नामजद कराया था।
इनको ठहराया हत्या का दोषी
रामलीला कमेटी के संरक्षक संजय गुप्ता, महिला आयोग की सदस्य संगीता अग्रवाल के पति विनय अग्रवाल, उनके पुत्र अपूर्व अग्रवाल, राहुल गुप्ता, आशीष अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, अनुज गुप्ता को कोर्ट ने दोषी करार पाया। देखें P02
फैसला देखने से पहले दुनिया छोड़ गए पिता
मुकदमे के मूल वादी और मृतक प्रबल अग्रवाल के पिता आलोक अग्रवाल अपने बेटे को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन अंतिम फैसला देखने से पहले ही उनका हृदयाघात से निधन हो गया। बाद में परिवार की ओर से प्रबल की बहन प्राची अग्रवाल ने मुकदमे की पैरवी जारी रखी और न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया।
दोषी ने मांगी माफी, बहन प्राची- बोली तुमने दी थी प्रबल को माफी
बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में फैसले के बाद अदालत परिसर भावुक दृश्यों का गवाह बना। एक दोषी ने खुद को बेकसूर बताते हुए प्राची से माफी की गुहार लगाई, लेकिन प्रबल की बहन प्राची ने साफ शब्दों में कहा, "जब मेरे भाई ने जिंदगी की भीख मांगी थी, तब उसे माफी नहीं दी गई। अब अदालत के न्याय का फैसला ही सबसे बड़ा जवाब है।"
बहन ने नहीं मानी हार, 14 साल तक लड़ी इंसाफ की लड़ाई
प्रबल अग्रवाल की बहन प्राची अग्रवाल उर्फ खुशबू ने इकलौते भाई की हत्या में दोषियों को सजा दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। विवाह के बाद वर्तमान में नोएडा में रह रही प्राची अग्रवाल पिता की मौत के बाद हत्या के मामले में पैरवी करने लगी थी। परिवार पर आए दुख और विभिन्न परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने मुकदमे की पैरवी जारी रखी। प्राची की मजबूत पैरवी के चलते ही हत्याकांड में शामिल आरोपियों को दोषी करार दिया गया है।
अब जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा सात आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। हालांकि उनका मानना है कि माता-पिता और बेटे की जो क्षति हुई, उसकी भरपाई कभी संभव नहीं है। प्राची ने अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया। पिता के निधन के बाद वह न्याय की लड़ाई लड़ती रहीं।
305 तारीख, 4970 दिन बाद मिला न्याय
वर्ष 2012 के बहुचर्चित प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में फैसला आने से पहले मुकदमे ने लंबा न्यायिक सफर तय किया। करीब 13 वर्ष सात माह तक चली सुनवाई के दौरान अदालत में 305 तारीखें पड़ीं। 17 गवाहों ने अदालत में सच्चाई बयां की। इस दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से लंबी बहस हुई। जिसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एवं एफटीसी कोर्ट ने सात आरोपियों को दोषी करार दिया। पिछले कई दिनों से अदालत के फैसले पर लोगों की निगाहें टिकी हुई थी।
17 गवाहों की गवाही बनी फैसले का आधार
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इनमें प्रवीण कुमार, मुकेश कुमार, स्वराज सिंह, मदन, सोनू शर्मा, मृतक की बहन प्राची अग्रवाल, अतुल कुमार अग्रवाल, डा. प्रमोद कुमार, सेवानिवृत्त सिपाही किशोरी लाल, अनुराग रस्तोगी, अरविंद कुमार, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक अब्दुल सलाम, सेवानिवृत्त सीओ सुनील कुमार, सीओ ट्रैफिक राकेश वशिष्ठ, सेवानिवृत्त सीओ सूर्यनाथ यादव, डीसीपी गिरीश चंद्र शर्मा तथा राजकुमार अग्रवाल शामिल रहे। इन्हीं गवाहियों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी माना।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।