कमजोर गर्भाशय वाली महिलाएं भी बन सकेंगी मां, पहली बार इस तकनीक से मिली कामयाबी

कमजोर गर्भाशय वाली महिलाओं को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उन्हें भी मां बनने का सुख हासिल हो सकेगा। विश्व में पहली बार कोचीन के डॉ. हाफिज रहमान ने हर्निया में लगाई जाने वाली जाली (मैश) को गर्भाशय पर लगाकर पांच महिलाओं की डिलीवरी कराई है। सभी महिलाएं मां बनने की उम्मीद छोड़ चुकी थीं। यह सफलता डॉ. हाफिज की इजाद की गई तकनीक ‘मैश प्लास्टी ऑफ यूट्रस’ से मिली है।

आगरा आब्सट्रेटिकल एंड गायनेकोलोजिस्ट सोसायटी की राष्ट्रीय और यूपी चैप्टर के साथ डॉ. कमलेश टंडन हास्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की कार्यशाला में डॉ. रहमान ने अपने व्याख्यान में इसके बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि अक्सर कमजोर गर्भाशय होने पर महिलाओं का बार-बार गर्भपात हो जाता है। आगरा में डॉ. अमित टंडन ने भी ऐसी ही एक महिला की डिलीवरी कराई थी जो गर्भपात के लिए आई थी।

दो दिनी कार्यशाला का रविवार को समापन हो गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ. अमित टंडन ने अतिथियों को सम्मानित किया। 25 शोधपत्र पेश किए गए। सचिव डॉ. वैशाली टंडन, डॉ. संध्या अग्रवाल, डॉ. सरोज सिंह, डॉ. मधु राजपाल, डॉ. रिचा सिंह, डॉ. सुधा बंसल, डॉ. आकृष्टि, डॉ. नमिता, डॉ. निधि बंसल, डॉ. रचना अग्रवाल रहीं।

मेट्रो शहरों में 50% सीजेरियन प्रसव आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ. अमित टंडन ने बताया कि आज के दौर में महिलाएं मां बनने का सुख तो चाहती हैं लेकिन दर्द सहन नहीं कर सकतीं। इसी कारण सीजेरियन डिलीवरी की संख्या बढ़ रही है। छोटे शहरों में लगभग 20-30 प्रतिशत और मेट्रो सिटी में 50 फीसदी तक सीजेरियन डिलीवरी हो रही हैं। शारीरिक व्यायाम नहीं करने से भी दिक्कतें बढ़ती हैं। नौंवे महीने पर खूब काम करना चाहिए।