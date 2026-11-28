डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक का विरोध करने पर कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले दलों को देश की महिलाएं याद रखेंगी। मौर्य ने विपक्ष से विधेयक का समर्थन करने की अपील की।

यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिलने के रास्ते में बाधाएं खड़ी की हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों को देश की महिलाएं जरूर याद रखेंगी। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों से प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करने की अपील की।

शनिवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास सात कालिदास मार्ग पर पत्रकारों से बातचीत में केशव मौर्य ने 132वें संविधान संशोधन विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने का स्वागत किया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल को बधाई देते हुए कहा कि यह महिला सशक्तीकरण और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आधी आबादी को विधायी संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।मौर्य ने कहा कि 2027 की जनगणना का इंतजार किए बिना 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर परिसीमन और महिला आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव है। इसकी शुरुआत 2029 के लोकसभा चुनाव से होने की बात कही गई है।

यूपी में लोकसभा की सीटें 80 से बढ़कर 120 हो जाएंगी प्रस्ताव के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 50 प्रतिशत तक वृद्धि की जाएगी। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़ाकर 850 और विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 से बढ़ाकर 650 करने का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के लागू होने पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 से बढ़कर 120 हो जाएंगी। वहीं, विधानसभा की मौजूदा 403 सीटें बढ़कर लगभग 605 हो सकती हैं। इस तरह प्रदेश को 40 अतिरिक्त सांसद और करीब 202 अतिरिक्त विधायक मिलेंगे। कुल सीटों में 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था रहेगी।

युवाओं को भी मिलेगा राजनीतिक प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे महिलाओं के साथ ही दलितों, पिछड़ों, वंचितों और युवाओं को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधिक अवसर मिलेंगे। उन्होंने दावा किया कि नई परिसीमन व्यवस्था को 2051 तक स्थिर रखने के प्रस्ताव से राज्यों के मौजूदा सापेक्ष प्रतिनिधित्व का अनुपात सुरक्षित रहेगा। इससे जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों में आगे रहे राज्यों के हित भी प्रभावित नहीं होंगे।