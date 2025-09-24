women suddenly began shouting in a roadside field where a teacher s body lying police rushed to the scene सड़क किनारे खेत में अचानक शोर मचाने लगीं महिलाएं, पड़ी थी शिक्षक की लाश; दौड़ी पहुंची पुलिस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswomen suddenly began shouting in a roadside field where a teacher s body lying police rushed to the scene

सड़क किनारे खेत में अचानक शोर मचाने लगीं महिलाएं, पड़ी थी शिक्षक की लाश; दौड़ी पहुंची पुलिस

शिक्षक का नाम आकाश प्रताप सिंह और उम्र 42 साल थी। वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। देवरिया के ही खुखुन्दू थाना क्षेत्र के परसिया अभिलाश के रहने वाले आकाश मंगलवार की शाम सारनाथ जाने के लिए घर से निकले थे। चांदपार चौराहे पर लोगों ने आकाश को देर शाम तक देखा था।

Ajay Singh संवाददाता, देवरियाWed, 24 Sep 2025 10:52 AM
share Share
Follow Us on
सड़क किनारे खेत में अचानक शोर मचाने लगीं महिलाएं, पड़ी थी शिक्षक की लाश; दौड़ी पहुंची पुलिस

यूपी के देवरिया के भटनी क्षेत्र में सड़क किनारे के एक खेत में बुधवार की सुबह एक शिक्षक लाश मिली। लाश को सबसे पहले कुछ महिलाओं ने देखा और शोर मचाने लगीं। महिलाओं का शोर सुन दौड़े-दौड़े आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। उन्हीं में से किसी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस भी दौड़ी-दौड़ी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शिक्षक के परिवारीजन उनकी हत्या की आशंका जता रहे हैं। पत्नी, बेटे और बेटी का रो-रोकर बुरा हाल है।

मिली जानकारी के अनुसार जिस खेत में शिक्षक की लाश मिली वह देवरिया भटनी के चांदपार चौराहे के पास है। शिक्षक का नाम आकाश प्रताप सिंह और उम्र 42 साल थी। वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। देवरिया के ही खुखुन्दू थाना क्षेत्र के परसिया अभिलाश के रहने वाले आकाश मंगलवार की शाम घर से सारनाथ जाने के लिए निकले थे। चांदपार चौराहे पर लोगों ने आकाश को देर शाम तक देखा था। बुधवार की सुबह चांदपार जाने वाली सड़क के किनारे खेत में शव देखकर आस-पास की महिलाओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया।

ये भी पढ़ें:बहन से छेड़छाड़ का विरोध कर रहे भाई की हत्या की कोशिश, पड़ोसी ने बरसाईं गोलियां

मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। शव पाए जाने की सूचना पर परसिया अभिलाष निवासी विकास सिंह मौके पर पहुंचे। जहां अपने भाई के शव को देखकर दहाड़े मारकर रोने लगे। विकास की मानें तो आकाश मोबाइल नहीं उपयोग करते थे। वह सारनाथ जाने की सूचना देकर घर से निकले थे। संदिग्ध हालात में शव पाए जाने पर परिवारीजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। सूचना पर सीओ भाटपाररानी आदित्य कुमार, थानेदार जितेन्द्र सिंह पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। शिक्षक की चप्पल सड़क पर पड़ी थी। शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर आस-पास से सैंपल जुटाए। पत्नी शशिकला, बेटा रुद्र और नव्या का रो-रो कर बुरा हाल है।

ये भी पढ़ें:यूपी में तेज रफ्तार के लिए योगी सरकार का प्लान, हर जिला एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा

क्या बोली पुलिस

भाटपाररानी के सीओ आदित्य कुमार ने बताया कि शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौत के कारणों का पता रिपोर्ट आने के बाद भी लग पाएगा। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच करेगी।

UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |