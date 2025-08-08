Women SOG will fight against criminals Bareilly Police has formed Veerangna Unit बदमाशों से दो-दो हाथ करेगी महिला एसओजी, यूपी के इस शहर में वीरांगना यूनिट का गठन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बदमाशों से दो-दो हाथ करेगी महिला एसओजी, यूपी के इस शहर में वीरांगना यूनिट का गठन

Dinesh Rathour बरेली, मुख्य संवाददाताFri, 8 Aug 2025 02:49 PM
बदमाशों से दो-दो हाथ करेगी महिला एसओजी, यूपी के इस शहर में वीरांगना यूनिट का गठन

महिला सुरक्षा और महिला सशक्तीकरण को नई दिशा देने के लिए बरेली पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। अब पुरुषों के साथ महिला एसओजी भी बदमाशों को सबक सिखाएगी। इसके लिए बरेली पुलिस द्वारा वीरांगना यूनिट का गठन किया गया है। बुधवार को बरेली भ्रमण के दौरान सीएम योगी आदत्यनाथ ने इसका शुभारंभ भी कर दिया। यह महिला एसओजी कमांडो यूनिट एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन और एसपी साउथ अंशिका वर्मा के नेतृत्व में कार्य करेगी।

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि ‘वीरांगना यूनिट’ में शामिल आठ महिला पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। ये सभी महिला पुलिसकर्मी नंचकु, लाठी कॉम्बैट, किकिंग, पंचिंग, सेल्फ डिफेंस, हथियार संचालन और मार्शल आर्ट्स निपुण हैं। यह टीम संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग, महिला सुरक्षा से जुड़े विशेष अभियानों और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि ‘वीरांगना यूनिट’ के गठन का उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना जागृत करने के साथ ही समाज में यह संदेश देना कि महिलाएं हर मोर्चे पर सफल हो सकती हैं। यह पहल न केवल महिला सशक्तीकरण में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि कानून-व्यवस्था की दृष्टि से भी अहम योगदान देगी। बुधवार को ‘वीरांगना यूनिट’ नाम से इस महिला एसओजी कमांडो यूनिट का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधिवत शुभारंभ भी कर दिया है।

स्पेशल ट्रेनिंग के बाद तैयार हुई यह एसओजी

एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि महिला एसओजी के गठन के लिए विधिवत एक प्रक्रिया का अपनाई गई है। इसमें कार्य करने की इच्छुक महिला पुलिसकर्मियों के आवेदन मांगे गए थे। मानकों के अनुरूप उनका परीक्षण किया गया और फिर पुलिस लाइन विभिन्न उनकी स्पेशल ट्रेनिंग कराकर यह टीम तैयार की गई है।

महिला अपराधियों पर शिकंजा कसने में होगी मददगार

शासन के निर्देशानुसार महिला अपराधियों पर कार्रवाई के दौरान महिला पुलिस बल का होना अनिवार्य है। सभी थानों में महिला पुलिसकर्मी मौजूद भी हैं लेकिन जब कभी बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है तो इसमें दिक्कत होती है। ऐसे मौकों पर महिला अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए एसओजी का विशेष रूप से प्रयोग किया जा सकेगा।

Bareilly News UP Police Up Latest News
