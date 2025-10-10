करवाचौथ पर महिला पुलिसकर्मियों को मिली बड़ी राहत, परेड से हुई छुट्टी तो खिले चेहरे

करवा चौथ पर यूपी पुलिस की महिला सिपाहियों को अलीगढ़ में बड़ी राहत मिल गई। एसएसपी ने महिला सिपाहियों को साप्ताहिक परेड से राहत दे दी। व्रत के दिन परेड से राहत मिलते ही महिला पुलिसकर्मियों के चेहरे पर खुशी दौड़ गई।

उत्तर प्रदेश पुलिस बल जहां कठोर अनुशासन और चौबीसों घंटे की ड्यूटी के साथ सतर्कता के लिए जाना जाता हैं। वहीं, अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) नीरज कुमार जादौन ने करवा चौथ के अवसर पर एक संवेदनशील और सराहनीय निर्णय लिया। एसएसपी ने पुलिस लाइन में तैनात महिला पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक परेड से बड़ी राहत प्रदान की। एसएसपी की इस मानवीय पहल से महिलाकर्मियों के चेहरे पर त्योहार की खुशी के साथ-साथ राहत की चमक भी साफ तौर पर देखी गई।

पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली में हर शुक्रवार को पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में साप्ताहिक परेड का आयोजन होता है। इसमें सभी पुलिसकर्मियों चाहे वे थानों से हों, कार्यालयों से, या पुलिस लाइन से अनिवार्य रूप से शामिल होना पड़ता है। यह परेड न सिर्फ अनुशासन और चुस्ती-फुर्ती बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है, बल्कि पुलिसकर्मियों के बेहतर टर्नआउट (वर्दी की साज-सज्जा) और टीम भावना को भी मजबूत करती है।

इस बार शुक्रवार को ही करवा चौथ का व्रत पड़ गया। करवा चौथ व्रत पर महिला पुलिसकर्मी भी अपनी कठिन ड्यूटी के बीच पूरी निष्ठा और परंपरा के साथ रखती हैं। ऐसे में दोनों कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसी को देखते हुए एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने महिला पुलिसकर्मियों को इस शारीरिक रूप से थका देने वाली परेड से पूर्णतः मुक्त कर दिया। इस छुट्टी से उन्हें अपने व्रत के अनुष्ठान, पूजा-पाठ और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बहुमूल्य समय मिल गया। इससे उनका मनोबल भी बढ़ा है।

डिसिप्लिन और डॉग स्क्वॉयड की तैयारियों का जायजा महिलाकर्मियों को छुट्टी देने के बाद भी एसएसपी ने परेड की गंभीरता को बनाए रखा। उन्होंने स्वयं पुलिसलाइन में उपस्थित होकर परेड की सलामी ली और उसका गहन निरीक्षण किया। उन्होंने सभी पुरुष पुलिसकर्मियों को बेहतर अनुशासन बनाए रखने तथा ड्यूटी के दौरान हमेशा चुस्त और बेहतरीन टर्नआउट में रहने के सख्त निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने विशेष रूप से डॉग स्क्वॉयड की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने डॉग स्क्वॉयड के हैंडलरों की क्षमता का मूल्यांकन किया और कुत्तों के प्रशिक्षण स्तर और उपकरणों की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए कि आपातकालीन स्थितियों के लिए स्क्वॉयड को हर समय पूर्ण रूप से तैयार रखा जाए। इस परेड में विभिन्न थानों, पुलिस कार्यालयों, शाखाओं और पुलिस लाइन के पुलिसकर्मी शामिल थे।

अर्दली रूम में प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा परेड के बाद एसएसपी जादौन ने आदेश कक्ष में अधिकारियों का अर्दली रूम लिया। यह प्रशासनिक बैठक विभाग के भीतर की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने समस्त गार्द रजिस्टरों को स्वयं चेक किया और गार्द की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में सभी कमांडरों को आवश्यक निर्देश दिए।