गोकशी के आरोपी की गिरफ्तारी पर बवाल, महिलाओं ने पुलिस टीम पर किया पथराव, 5 सिपाही घायल

यूपी में मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात गोकशी के आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम को घेर लिया। आरोपी के परिवार की महिलाओं ने पुलिसकर्मियों से मारपीट करने के साथ ही पथराव किया। आरोप है कि इस दौरान फायरिंग भी की गई। हमले में सिपाही संजीत कुमार घायल हो गया। अन्य कई पुलिसकर्मी भी पत्थर लगने से चोटिल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर कई थानों की फोर्स के साथ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने किसी तरह आरोपी माजिद अली उर्फ अल्लामेहर को पकड़ा। हमले के मामले में पुलिस ने सात नामजद और 25-30 अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज किया है। वहीं, चार महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

थाना मूंढापांडे के गांव खानपुर लक्खी निवासी माजिद अली उर्फ अल्लामेहर मीट की दुकान चलाता है। आरोप है कि मीट बिक्री के लाइसेंस की आड़ में वह गोकशी कराके बीफ बेचने का भी काम करता है। बीते दिनों मुठभेड़ में गिरफ्तार गोकशी के आरोपियों ने उसका नाम उजागर किया था। जिसके बाद पुलिस उसके खिलाफ केस दर्ज कर तलाश में जुटी थी। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात एसएचओ मोहित चौधरी की टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके घर दबिश दी। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी के घर की महिलाओं ने शोर मचाकर आसपास के लोगों और महिलाओं को एकत्रित कर लिया। पुलिस आरोपी को पकड़ कर ले जाने लगी तो सभी ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया।

पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया तो महिलाएं मारपीट करने लगीं। इतना ही नहीं पुलिस टीम पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। हमले में सिपाही संजीत कुमार के हाथ में पत्थर लगा और वह घायल हो गया। अन्य कई पुलिसकर्मियों के भी गुट चोट आई। महिलाओं द्वारा हमला किए जाने के बाद आरोपी माजिद अली उर्फ अल्लामेहर पुलिसकर्मियों से हाथ छुड़ाकर भागा और जीने के रास्ते छत पर चढ़ गया। वहां से आरोपी ने घर की बिजली सप्लाई बंद कर दी और पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर करना शुरू कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे।