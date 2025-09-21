Women pelted stones at a police team that had gone to arrest a cow slaughter accused injuring five constables गोकशी के आरोपी की गिरफ्तारी पर बवाल, महिलाओं ने पुलिस टीम पर किया पथराव, 5 सिपाही घायल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsWomen pelted stones at a police team that had gone to arrest a cow slaughter accused injuring five constables

गोकशी के आरोपी की गिरफ्तारी पर बवाल, महिलाओं ने पुलिस टीम पर किया पथराव, 5 सिपाही घायल

मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात गोकशी के आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम को घेर लिया। आरोपी के परिवार की महिलाओं ने पुलिसकर्मियों से मारपीट करने के साथ ही पथराव किया। आरोप है कि इस दौरान फायरिंग भी की गई।

Pawan Kumar Sharma मुरादाबादSun, 21 Sep 2025 02:00 PM
share Share
Follow Us on
गोकशी के आरोपी की गिरफ्तारी पर बवाल, महिलाओं ने पुलिस टीम पर किया पथराव, 5 सिपाही घायल

यूपी में मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात गोकशी के आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम को घेर लिया। आरोपी के परिवार की महिलाओं ने पुलिसकर्मियों से मारपीट करने के साथ ही पथराव किया। आरोप है कि इस दौरान फायरिंग भी की गई। हमले में सिपाही संजीत कुमार घायल हो गया। अन्य कई पुलिसकर्मी भी पत्थर लगने से चोटिल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर कई थानों की फोर्स के साथ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने किसी तरह आरोपी माजिद अली उर्फ अल्लामेहर को पकड़ा। हमले के मामले में पुलिस ने सात नामजद और 25-30 अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज किया है। वहीं, चार महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

थाना मूंढापांडे के गांव खानपुर लक्खी निवासी माजिद अली उर्फ अल्लामेहर मीट की दुकान चलाता है। आरोप है कि मीट बिक्री के लाइसेंस की आड़ में वह गोकशी कराके बीफ बेचने का भी काम करता है। बीते दिनों मुठभेड़ में गिरफ्तार गोकशी के आरोपियों ने उसका नाम उजागर किया था। जिसके बाद पुलिस उसके खिलाफ केस दर्ज कर तलाश में जुटी थी। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात एसएचओ मोहित चौधरी की टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके घर दबिश दी। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी के घर की महिलाओं ने शोर मचाकर आसपास के लोगों और महिलाओं को एकत्रित कर लिया। पुलिस आरोपी को पकड़ कर ले जाने लगी तो सभी ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया।

ये भी पढ़ें:पशु तस्करों की गाड़ियां बनीं पुलिस के लिए सिरदर्द, टक्कर मारने से भी नहीं हिचकते

पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया तो महिलाएं मारपीट करने लगीं। इतना ही नहीं पुलिस टीम पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। हमले में सिपाही संजीत कुमार के हाथ में पत्थर लगा और वह घायल हो गया। अन्य कई पुलिसकर्मियों के भी गुट चोट आई। महिलाओं द्वारा हमला किए जाने के बाद आरोपी माजिद अली उर्फ अल्लामेहर पुलिसकर्मियों से हाथ छुड़ाकर भागा और जीने के रास्ते छत पर चढ़ गया। वहां से आरोपी ने घर की बिजली सप्लाई बंद कर दी और पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर करना शुरू कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे।

पुलिस टीम पर हमले की सूचना मिलते ही एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह, सीओ हाईवे राजेश यादव अन्य थानों की पुलिस फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए। पुलिसकर्मियों ने बाद में घेराबंदी करके आरोपी माजिद अली उर्फ अल्लामेहर को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस टीम पर पथराव करने वाली चार महिलाओं को भी पुलिस ने मौके से पकड़ लिया।

Moradabad Moradabad News Moradabad Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |