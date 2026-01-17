यूपी एसआईआर में सबसे ज्यादा इनके कटे नाम, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की चौंकाने वाली बात

संक्षेप: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शनिवार को बताया कि पहले प्रति एक हजार पुरुषों में 877 महिलाएं थीं और अब यह 824 रह गई हैं। यानी लिंगानुपात में प्रति हजार 53 महिलाओं की कमी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट पर महिलाएं घटी हैं।

यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महिलाओं के नाम काटे गए हैं। जिन 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उनमें 1.54 करोड़ महिलाएं और 1.33 करोड़ पुरुष हैं। अब कुल 12.55 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 6.88 करोड़ पुरुष और 5.67 करोड़ महिलाएं हैं। मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या घटने से लिंगानुपात भी कम हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने शनिवार को बताया कि पहले प्रति एक हजार पुरुषों में 877 महिलाएं थीं और अब यह 824 रह गई हैं। यानी लिंगानुपात में प्रति हजार 53 महिलाओं की कमी दर्ज की गई है।

सबसे ज्यादा गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट पर महिलाएं घटी हैं। यहां पहले प्रति एक हजार पुरुष पर 779 महिलाएं थीं और अब यह घटकर 646 रह गईं हैं। यहां लिंगानुपात में प्रति हजार 133 महिलाओं की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची से जिन 2.89 करोड़ लोगों के नाम काटे गए हैं, उनमें से 1.54 करोड़ महिलाएं हैं और 1.33 करोड़ पुरुष हैं, यानी पुरुषों के मुकाबले 20 लाख ज्यादा महिलाओं के नाम मतदाता सूची से कटे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया से पहले 25 साल से अधिक उम्र की 71.18 लाख महिलाओं के नाम मतदाता सूची में पिता के संबंध यानी महिलाएं मायके के पते पर दर्ज थीं। डुप्लीकेट मतदाताओं की जांच में इसमें से 42.13 लाख नाम यानी 59 प्रतिशत महिलाओं के नाम सूची से काट दिए गए। यही कारण है कि कुल कटे नामों में से महिलाओं के नाम सर्वाधिक हैं।

शहरों में 1.17 करोड़ व गांव में 1.72 करोड़ लोग घटे यूपी की ड्राफ्ट मतदाता सूची में एसआईआर से पहले कुल 15.44 करोड़ मतदाता थे। एसआईआर के बाद 12.55 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है। शहरी क्षेत्रों में पहले 4.16 करोड़ मतदाता थे और अब यह संख्या 2.99 करोड़ रह गई है। यानी 1.17 करोड़ शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं के नाम कटे हैं। कुल 28 प्रतिशत शहरी क्षेत्र के मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले 11.28 करोड़ मतदाता थे और अब यह घटकर 9.56 करोड़ रह गए हैं। यानी 1.72 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता कम हुए हैं। गांव में 15.23 प्रतिशत मतदाताओं की संख्या में कमी हुई है।

3.26 करोड़ मतदाताओं को दी जाएगी नोटिस यूपी में वर्ष 2003 की मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम का मिलान विभिन्न कारणों से नहीं हो सका है, ऐसे 3.26 करोड़ लोगों को नोटिस भेजी जाएगी। पहले चरण में 1.04 करोड़ वह लोग हैं जिनके नाम की मैपिंग यानी मिलान उनके माता-पिता, बाबा-दादी, नाना व नानी से नहीं हो सकी है। वहीं दूसरे चरण में जिन 2.22 करोड़ लोगों को नोटिस भेजी जाएगी, उनमें पिछली सूची से खुद के नाम या पिता के नाम में भिन्नता पाई गई है।

नोटिस पर पहली सुनवाई 21 को 3793 जगह होगी मतदाता सूची में नाम का मिलान न हो पाने के कारण जिन लोगों को नोटिस भेजी जा रही है उनकी सुनवाई 21 जनवरी से होगी। पहली सुनवाई 21 जनवरी को 3793 स्थानों पर सुनवाई होगी। इसके लिए 402 ईआरओ सहित कुल 9154 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। नोटिस पर सुनवाई सुबह 9 से दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे से 3 बजे व तीसरे चरण में इसके बाद शाम तक होगी।

नाम जुड़ने के बाद पंचायत की सूची से अधिक होंगे मतदाता सीईओ नवदीप रिणवा ने पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में 12.69 करोड़ मतदाताओं के नाम व यूपी की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 12.55 करोड़ नाम होने के सवाल का तथ्यपरक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके यहां चार महीने नाम जोड़ने की प्रक्रिया चली और 23 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुई। वहां मई में पंचायत चुनाव को लेकर सूची तैयार की गई है और इसलिए तेजी से नाम जुड़वाए गए। अभी हमारे यहां पर नाम जुड़ने की प्रक्रिया चल रही है। 6 जनवरी से शुरू हुई प्रक्रिया में अभी तक 20 लाख से अधिक लोगों ने फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है। अभी यूपी की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का काम चल ही रहा है। जब आगे अंतिम सूची जारी होगी तो हम पंचायत की सूची से काफी आगे होंगे।

बूथों पर आज चलेगा ये विशेष अभियान यूपी ड्राफ्ट मतदाता सूची रविवार को सभी बूथों पर दिखाई जाएगी। जिसमें मृत, अनुपस्थित व अस्थाई मतदाताओं के नाम की सूची भी प्रदर्शित होगी। मौके पर फॉर्म-6, 7 और 8 भरवाने के लिए हेल्प डेस्क मतदाताओं के लिए बनाई जाएगी। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, कटवाने और संशोधन के लिए मतदाताओं से मौके पर ही फॉर्म भरवाया जाएगा।

एसआईआर का नंबर गेम ड्राफ्ट सूची में कुल मतदाता - 12.55 करोड़

पुरुष मतदाता- 6.88 करोड़

महिला मतदाता- 5.88 करोड़

एसआईआर में नाम कटने वाले मतदाता - 2.89 करोड़

महिला मतदाताओं के नाम कटे - 1.53 करोड़