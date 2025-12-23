यूपी में महिलाएं अब नाइट शिफ्ट में भी कर सकेंगी काम, विधेयक पास

संक्षेप: श्रम मंत्री अनिल राजभर ने विधेयक पेश करते हुए कहा इससे रोजगार और निवेश का माहौल बनेगा। सपा विधायक अनिल प्रधान ने इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग की। उन्होंने महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और परिवहन की जिम्मेदारी का सवाल उठाया। यह भी कहा कि इसमें ओवरटाइम और छुट्टी आदि का प्रावधान नहीं है।

यूपी विधानसभा ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें महिलाओं को रात की पाली (नाइट शिफ्ट) में काम करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि सभी कर्मचारियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।

श्रम मंत्री अनिल राजभर ने विधेयक पेश करते हुए कहा इससे रोजगार और निवेश का माहौल बनेगा। सपा विधायक अनिल प्रधान ने इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग की। उन्होंने महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और परिवहन की जिम्मेदारी का सवाल उठाया। साथ ही यह भी कहा कि इसमें ओवरटाइम और छुट्टी आदि का प्रावधान नहीं है। पिंकी यादव ने भी महिला सुरक्षा पर चिंता जताई। राम अवतार सिंह सैनी ने कहा कि 20 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों के पंजीकरण की क्या व्यवस्था होगी? मंत्री ने कहा कि प्रतिष्ठानों को जो भी रियायतें दी जाएंगी शर्त के साथ होंगी। महिला की सहमति के बाद ही उससे रात की पाली में काम लिया जा सकता है। लाने और छोड़ने की व्यवस्था भी करनी होगी। मंत्री के आश्वासन के बाद प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव सपा ने वापस ले लिया और विधेयक पास हो गया।

गन्ना उपकर निरसन विधेयक वापस वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने गन्ना उपकर निरसन विधेयक रखा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। प्रदेश सरकार भी वापस ले रही है। नफीस अहमद और मनोज पारस ने आपत्ति जताई। हालांकि मंत्री के स्पष्टीकरण के बाद विधेयक पास हो गया।