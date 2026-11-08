बुर्के में आईं महिलाओं ने पर्शियन बिल्ली चुराई; CCTV में कैद, बच्ची भी साथ लाईं

मेरठ के सदर बाजार क्षेत्र में दो महीने के पर्शियन बिल्ली के बच्चे की चोरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि बुर्के में आईं दो महिलाएं एक बच्ची के साथ किटन को उठाकर ले गईं। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

मेरठ संवाददाता: सदर बाजार थाना क्षेत्र के महताब भूसा मंडी में दो महीने के पर्शियन नस्ल के बिल्ली के बच्चे की चोरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि बुर्का पहनकर आईं दो महिलाएं अपने साथ मौजूद एक बच्ची की मदद से बिल्ली के बच्चे को उठाकर ले गईं। चोरी की यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।

जानकारी के मुताबिक, महताब भूसा मंडी में एक परिवार के पास पर्शियन नस्ल का करीब दो महीने का बिल्ली का बच्चा था। आरोप है कि दो महिलाएं एक बच्ची के साथ वहां पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने मौका देखकर बिल्ली के बच्चे को उठाया और अपने साथ लेकर चली गईं। कुछ देर बाद जब परिवार को बिल्ली का बच्चा नहीं मिला तो उसकी तलाश शुरू की गई।

सीसीटीवी में घटना कैद काफी खोजबीन के बाद भी जब किटन का पता नहीं चला तो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। इसमें दो महिलाएं एक बच्ची के साथ दिखाई दे रही हैं। आरोप है कि इसी दौरान वे बिल्ली के बच्चे को लेकर जाती नजर आ रही हैं। फुटेज सामने आने के बाद परिवार को चोरी की जानकारी हुई।