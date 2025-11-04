कमरे में आपत्तिजनक हालत में थीं युवतियां, पुलिस की रेड; सेक्स रैकेट में ग्राम प्रधान, डॉक्टर समेत 6 अरेस्ट

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस रेड के दौरान युवक और युवतियां कमरे में आपत्तिजनक हालत में थीं। सेक्स रैकेट में होटल मालिक ग्राम प्रधान, ग्राहक डॉक्टर समेत 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है।

यूपी के बस्ती जिले में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। यहां हर्रैया थाना क्षेत्र के बड़हरखुर्द में स्थित एक होटल (जीसी पैलेस) पर सोमवार की शाम पुलिस ने छापा मारकर देह व्यापार में लिप्त होटल मालिक ग्राम प्रधान समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 6 मोबाइल, नकदी और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया। छापेमारी के दौरान युवक और युवतियां कमरे में आपत्तिजनक हालत में थीं। गिरफ्तार लोगों में एक पशु चिकित्सक भी शामिल है जो बतौर ग्राहक पैलेस में पहुंचा था।

बड़हरखुर्द में स्थित जीसी पैलेस में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की शिकायत मिली थी। हर्रैया क्षेत्राधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में हर्रैया प्रभारी निरीक्षक ने दल-बल के साथ होटल में छापा मारा। मौके से होटल का मालिक छावनी थाना क्षेत्र स्थित मुड़बरा गांव निवासी ग्राम प्रधान हरिश्चंद्र वर्मा पकड़ा गया। हरिश्चंद्र वर्मा ने पुलिस की पूछताछ में स्वीकार किया कि होटल उसका ही है। पुलिस ने होटल के कमरों की तलाशी ली। इस दौरान पांच अलग-अलग कमरों से युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। इनमें गोंडा, गोरखपुर और बस्ती जिले के लोग शामिल हैं।