पानी मांगने के बहाने घर में घुस गईं महिलाएं, शिक्षक की मां का बांध दिया हाथ-पैर और मुंह; जानें फिर

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रानीडीहा स्थित बसंत विहार कॉलोनी में शुक्रवार की दोपहर पानी मांगने के बहाने दो महिलाएं एक घर में घुस गई और घर में मौजूद शिक्षक की मां को बंधक बना लिया। उन्हें कमरे में ले जाकर उनका हाथ-पांव और मुंह बांध दिया। इस बीच किसी के आने की आहट पाकर दोनों महिलाएं मौके से भाग निकलीं। दोपहर में जब बेटी स्कूल से घर पहुंची तो मां को बंधा देखकर आवाक रह गई। रस्सी खोलने के साथ ही घटना की जानकारी अपने भाई व कैंट थाने की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसी टीवी की मदद से जांच शुरू कर दी है।

गरिमा से सबसे पहले अपनी मां की रस्सियां खोलीं। इसके बाद उसने मां से पूछा कि उन्हें इस हाल में किसने पहुंंचाया? मां ने बताया कि थोड़ी देर पहले दो महिलाएं आईं थी। उन्होंने पानी मांगा। जैसे ही उन्होंने पानी दिया, दोनों ने अंदर घुस आईं। दोनों महिलाओं ने उन्हें पकड़ लिया और फिर रस्सी से हाथ-पैर और कपड़े से मुंह बांध दिया।