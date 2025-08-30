women entered house on pretext of asking water tied teacher s mother s hands feet and mouth know what happened next पानी मांगने के बहाने घर में घुस गईं महिलाएं, शिक्षक की मां का बांध दिया हाथ-पैर और मुंह; जानें फिर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पानी मांगने के बहाने घर में घुस गईं महिलाएं, शिक्षक की मां का बांध दिया हाथ-पैर और मुंह; जानें फिर

Ajay Singh संवाददाता, गोरखपुरSat, 30 Aug 2025 02:36 PM
पानी मांगने के बहाने घर में घुस गईं महिलाएं, शिक्षक की मां का बांध दिया हाथ-पैर और मुंह; जानें फिर

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रानीडीहा स्थित बसंत विहार कॉलोनी में शुक्रवार की दोपहर पानी मांगने के बहाने दो महिलाएं एक घर में घुस गई और घर में मौजूद शिक्षक की मां को बंधक बना लिया। उन्हें कमरे में ले जाकर उनका हाथ-पांव और मुंह बांध दिया। इस बीच किसी के आने की आहट पाकर दोनों महिलाएं मौके से भाग निकलीं। दोपहर में जब बेटी स्कूल से घर पहुंची तो मां को बंधा देखकर आवाक रह गई। रस्सी खोलने के साथ ही घटना की जानकारी अपने भाई व कैंट थाने की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसी टीवी की मदद से जांच शुरू कर दी है।

बसंत विहार कॉलोनी निवासी गौरव मिश्रा, रावतपार स्थित स्कूल में शिक्षक हैं। 2021 में उनके पिता मनोज मिश्रा का निधन हो चुका है। गौरव पढ़ाने स्कूल गए थे और उनकी बहन गरिमा पढ़ाई के लिए स्कूल गई थी। दोपहर करीब दो बजे जब गरिमा घर लौटी तो वह अपनी मां उषा देवी को कमरे में फर्श पर बंधा पड़ा पाईं। मां को इस हालत में देखकर वह घबरा गई।

गरिमा से सबसे पहले अपनी मां की रस्सियां खोलीं। इसके बाद उसने मां से पूछा कि उन्हें इस हाल में किसने पहुंंचाया? मां ने बताया कि थोड़ी देर पहले दो महिलाएं आईं थी। उन्होंने पानी मांगा। जैसे ही उन्होंने पानी दिया, दोनों ने अंदर घुस आईं। दोनों महिलाओं ने उन्हें पकड़ लिया और फिर रस्सी से हाथ-पैर और कपड़े से मुंह बांध दिया।

अंदर कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। आरोप है कि महिलाएं उन्हें अपने साथ ले जाने की धमकी भी देने लगी थीं। लेकिन तभी बाहर किसी के आने की आहट सुनकर वे भाग निकलीं। स्कूल से लौटने के बाद गौरव मिश्रा ने कैंट थाना पहुंच कर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

