1751 महिलाओं ने ‘मार’ दिए जिंदा पति, हजार रुपए का था सवाल; अब हो रहा हिसाब

ऐसी महिलाओं को एक हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाती है, जिनके पति नहीं हैं। इस राशि से उनका गुजारा थोड़ा आसान हो जाता है। प्रयागराज मंडल की इन महिलाओं ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे जीवित पति को मृत बता दिया और निराश्रित पेंशन योजना के तहत एक हजार रुपये की मांग कर ली।

UP News : सरकार ने गरीब निराश्रित महिलाओं के जीवन यापन के लिए आर्थिक मदद की तो लोगों ने इसमें भी अवसर निकाल लिया। फर्जी दस्तावेजों के सहारे जीवित पति को मृत बता दिया और निराश्रित पेंशन योजना के तहत एक हजार रुपये की मांग कर ली। ताज्जुब की बात तो यह है कि यह कारनामा एक-दो नहीं बल्कि प्रयागराज मंडल की 1751 महिलाओं ने किया है। इनमें से 619 महिलाएं अकेले प्रयागराज की थीं। शिकायत के बाद हुई जांच में हैरान कर देने वाली यह सच्चाई सामने आई है।

महिला एवं बाल कल्याण विभाग की ओर से ऐसी महिलाओं को एक हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाती है, जिनके पति नहीं हैं। सहयोग के तौर पर दी जाने वाली इस राशि से गुजारा थोड़ा आसान हो जाता है। एक हजार रुपये मासिक की साल में चार किस्त हर तीसरे महीने दी जाती है। महिलाओं को पति की मृत्यु होने की दशा में अपनी सालाना आय और पति के मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करना होता है। आवेदन का विभागीय सत्यापन होता है और इसके बाद भुगतान खाते में भेजा जाता है। इस साल आए आवेदनों का विभाग ने सत्यापन शुरू किया तो प्रयागराज में 619 लोग ऐसे पाए गए जिन्होंने फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र दिया था। इनके आवेदनों को अलग किया गया और फिर इन लोगों से पूछताछ हुई।

मंडल में सर्वाधिक मामले प्रयागराज जिले में मिले मंडल की बात करें तो ऐसे कुल 1751 मामले सामने आए हैं, जिसमें महिलाओं ने पति को मृत बता दिया है। प्रयागराज में सर्वाधिक 619, फतेहपुर में 475, प्रतापगढ़ में 336 और कौशाम्बी में 321 मामले सामने आए हैं। अधिकांश की जानकारी सत्यापन के दौरान हुई।

प्रयागराज में एक लाख पांच हजार लाभार्थी प्रयागराज में इस वक्त एक लाख पांच हजार लाभार्थी इस योजना का लाभ पा रहे हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह का कहना है कि सत्यापन की प्रक्रिया अभी चल रही है। जो आवेदन आते हैं, उनकी गहन जांच की जाती है। जो लोग फर्जी पाए जाते हैं, उन्हें प्रक्रिया में अलग किया जाता है।