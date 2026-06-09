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1751 महिलाओं ने ‘मार’ दिए जिंदा पति, हजार रुपए का था सवाल; अब हो रहा हिसाब

Ajay Singh अभिषेक मिश्र, प्रयागराज
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ऐसी महिलाओं को एक हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाती है, जिनके पति नहीं हैं। इस राशि से उनका गुजारा थोड़ा आसान हो जाता है। प्रयागराज मंडल की इन महिलाओं ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे जीवित पति को मृत बता दिया और निराश्रित पेंशन योजना के तहत एक हजार रुपये की मांग कर ली।

1751 महिलाओं ने ‘मार’ दिए जिंदा पति, हजार रुपए का था सवाल; अब हो रहा हिसाब

UP News : सरकार ने गरीब निराश्रित महिलाओं के जीवन यापन के लिए आर्थिक मदद की तो लोगों ने इसमें भी अवसर निकाल लिया। फर्जी दस्तावेजों के सहारे जीवित पति को मृत बता दिया और निराश्रित पेंशन योजना के तहत एक हजार रुपये की मांग कर ली। ताज्जुब की बात तो यह है कि यह कारनामा एक-दो नहीं बल्कि प्रयागराज मंडल की 1751 महिलाओं ने किया है। इनमें से 619 महिलाएं अकेले प्रयागराज की थीं। शिकायत के बाद हुई जांच में हैरान कर देने वाली यह सच्चाई सामने आई है।

महिला एवं बाल कल्याण विभाग की ओर से ऐसी महिलाओं को एक हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाती है, जिनके पति नहीं हैं। सहयोग के तौर पर दी जाने वाली इस राशि से गुजारा थोड़ा आसान हो जाता है। एक हजार रुपये मासिक की साल में चार किस्त हर तीसरे महीने दी जाती है। महिलाओं को पति की मृत्यु होने की दशा में अपनी सालाना आय और पति के मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करना होता है। आवेदन का विभागीय सत्यापन होता है और इसके बाद भुगतान खाते में भेजा जाता है। इस साल आए आवेदनों का विभाग ने सत्यापन शुरू किया तो प्रयागराज में 619 लोग ऐसे पाए गए जिन्होंने फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र दिया था। इनके आवेदनों को अलग किया गया और फिर इन लोगों से पूछताछ हुई।

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मंडल में सर्वाधिक मामले प्रयागराज जिले में मिले

मंडल की बात करें तो ऐसे कुल 1751 मामले सामने आए हैं, जिसमें महिलाओं ने पति को मृत बता दिया है। प्रयागराज में सर्वाधिक 619, फतेहपुर में 475, प्रतापगढ़ में 336 और कौशाम्बी में 321 मामले सामने आए हैं। अधिकांश की जानकारी सत्यापन के दौरान हुई।

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प्रयागराज में एक लाख पांच हजार लाभार्थी

प्रयागराज में इस वक्त एक लाख पांच हजार लाभार्थी इस योजना का लाभ पा रहे हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह का कहना है कि सत्यापन की प्रक्रिया अभी चल रही है। जो आवेदन आते हैं, उनकी गहन जांच की जाती है। जो लोग फर्जी पाए जाते हैं, उन्हें प्रक्रिया में अलग किया जाता है।

समाज कल्याण विभाग से भी लेते हैं गलत लाभ

लोग केवल महिला एवं बाल विकास विभाग से ही गलत लाभ नहीं ले रहे हैं, समाज कल्याण विभाग से भी गलत लाभ लिया जाता है। सामूहिक विवाह योजना में गलत भुगतान पर पिछले कुछ सालों में सात लोगों से रिकवरी भी कराई जा चुकी है। वृद्धावस्था पेंशन में भी गलत भुगतान का मामला सामने आ चुका है। हालांकि इस योजना में रिकवरी का नियम न होने के कारण विभाग का पैसा डूब ही गया है।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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