यूपी रोडवेज में सेलेक्शन से खिले इन महिलाओं के चेहरे, एक हफ्ते की ट्रेनिंग; फिर मिलेगी तैनाती

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (रोडवेज) ने महिला संविदा परिचालक के पद पर 98 महिलाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। इस पद पर 48 महिलाओं का चयन हुआ है। सभी चयनित महिलाओं की विभाग एक महीने में ट्रेनिंग कराकर सम्बन्धित डिपो में तैनाती दे देगा। इसके साथ ही परिवहन निगम में संविदा के आधार पर परिचालक के पद पर इन महिलाओं की नौकरी शुरू हो जाएगी। नियुक्ति पाने के बाद ये महिलाएं काफी खुश और अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के प्रति उत्साहित हैं।

परिवहन निगम चालकों और परिचालकों की कमी को दूर करने में जुटा है। दिसंबर के पहले हफ्ते में प्रदेश स्तर पर 19 रीजन में महिला संविदा परिचालक पद पर रीजन स्तर पर रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। बरेली में आयोजित मेले में 98 महिलाओं ने आवेदन किए गए थे। इस रोजगार मेला में ट्रिपलसी, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड या किसी महिला समूह की सदस्यता का प्रमाण पत्र अनिवार्य था। 98 में 48 महिलाओ के आवेदन मानकों में सही पाए गए। जिसके आधार पर क्षेत्रीय प्रबंधक के नेतृत्व में पांच सदस्यीय कमेटी द्वारा चयनित 48 महिलाओं का परिणाम घोषित कर दिया गया।