Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswomen become happy after being selected for up roadways undergoing a week s training then postings
यूपी रोडवेज में सेलेक्शन से खिले इन महिलाओं के चेहरे, एक हफ्ते की ट्रेनिंग; फिर मिलेगी तैनाती

यूपी रोडवेज में सेलेक्शन से खिले इन महिलाओं के चेहरे, एक हफ्ते की ट्रेनिंग; फिर मिलेगी तैनाती

संक्षेप:

रोजगार मेला में चयन के लिए ट्रिपलसी, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड या किसी महिला समूह की सदस्यता का प्रमाण पत्र अनिवार्य था। 98 में 48 महिलाओ के आवेदन मानकों में सही पाए गए। जिसके आधार पर क्षेत्रीय प्रबंधक के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी द्वारा चयनित 48 महिलाओं का परिणाम घोषित कर दिया गया।

Dec 16, 2025 02:49 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (रोडवेज) ने महिला संविदा परिचालक के पद पर 98 महिलाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। इस पद पर 48 महिलाओं का चयन हुआ है। सभी चयनित महिलाओं की विभाग एक महीने में ट्रेनिंग कराकर सम्बन्धित डिपो में तैनाती दे देगा। इसके साथ ही परिवहन निगम में संविदा के आधार पर परिचालक के पद पर इन महिलाओं की नौकरी शुरू हो जाएगी। नियुक्ति पाने के बाद ये महिलाएं काफी खुश और अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के प्रति उत्साहित हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परिवहन निगम चालकों और परिचालकों की कमी को दूर करने में जुटा है। दिसंबर के पहले हफ्ते में प्रदेश स्तर पर 19 रीजन में महिला संविदा परिचालक पद पर रीजन स्तर पर रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। बरेली में आयोजित मेले में 98 महिलाओं ने आवेदन किए गए थे। इस रोजगार मेला में ट्रिपलसी, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड या किसी महिला समूह की सदस्यता का प्रमाण पत्र अनिवार्य था। 98 में 48 महिलाओ के आवेदन मानकों में सही पाए गए। जिसके आधार पर क्षेत्रीय प्रबंधक के नेतृत्व में पांच सदस्यीय कमेटी द्वारा चयनित 48 महिलाओं का परिणाम घोषित कर दिया गया।

आरएम दीपक चौधरी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में 1900 के आसपास महिलाओं की भर्ती के लिए रोजगार मेला आयोजित किए गए थे। बरेली में 98 आवेदन आये थे। इनमें 48 महिलाओं का चयन हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों को पत्र जारी कर सूचित कर दिया है। जिससे चयनित महिलाएं विभाग में आकर अपनी ट्रेनिंग को पूरी करेंगी। महिलाओं की एक सप्ताह की ट्रेनिंग होगी। इस दौरान उन्हें नौकरी से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद चयनित महिलाओं की संबंधित डिपो में जॉइनिंग करा दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:UP में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर तगड़ा ऐक्शन, योगी ने संभाला मोर्चा
ये भी पढ़ें:यूपी में किसान खिले, बाजार में भी खुशहाली; इस एक वजह से सुधरने लगे आंकड़े
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Roadways UP Roadways Bus Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |