ट्रेन के स्लीपर क्लास में टीटीई की पिटाई, महिलाओं ने फाड़ी शर्ट, मुंह पर चाय भी फेंकी

संक्षेप: दून एक्सप्रेस में सीट विवाद टीटीई के लिए दर्दनाक अनुभव बन गया। हावड़ा से हरिद्वार जा रही ट्रेन में स्लीपर बोगी एस3 में टिकट चेकिंग कर रहे टीटीई पर अनधिकृत रूप से सवार महिलाओं ने हमला कर दिया। महिलाओं ने उनके साथ मारपीट की, शर्ट फाड़ी और चाय फेंकी।

दून एक्सप्रेस में यात्री की सीट से कब्जा खाली कराना एक टीटीई को महंगा पड़ गया। बाराबंकी में अनधिकृत रूप से सवार महिलाओं ने पीट दिया। टीटीई पर महिलाओं द्वारा चाय फेंकने का भी आरोप है। टीटीई ने जीआरपी में मामले की शिकायत दर्ज कराई है।

मामला उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के चारबाग रेलवे स्टेशन का है। हावड़ा से हरिद्वार जाने वाली गाड़ी संख्या 13009 दून एक्सप्रेस गुरुवार रात करीब नौ बजे चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची। लखनऊ पहुंचने से पूर्व टीटीई दिवाकर मिश्र ट्रेन की स्लीपर बोगी एस 3 में टिकट चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान कोच में काशी से हरिद्वार जा रहे यात्री ने सीट पर अनाधिकृत रूप से सवार यात्रियों को शिकायत सोशल मीडिया एक्स पर दर्ज कराई। साथ ही सीट खाली कराने का आग्रह भी किया।

टीटीई दिवाकर मिश्र ने बताया कि वह सीट नंबर चार को खाली कराने के लिए पहुंचे तो उस पर बैठीं महिलाएं भड़क उठी। उन्होंने बताया कि महिलाओं ने गालीगलौज शुरू कर दी तथा उनकी शर्ट भी फाड़ दी। इतना ही नहीं महिलाओं ने उनको पीटा तथा मुंह पर चाय भी फेंक दी। दिवाकर मिश्र ने कहा कि महिला यात्रियों ने उनके सोने की चेन तोड़ दी। मामले को लेकर जीआरपी चारबाग में शिकायत दर्ज कराई गई है।

बाराबंकी में उतारा, फिर चढ़ी हैं महिलाएं रेलवे प्रशासन ने बताया कि महिलाएं जनरल का टिकट लेकर स्लीपर बोगी में यात्रा कर रही थीं, जोकि अनाधिकृत है। टीटीई के साथ हुई हुई अभद्रता के बाद महिलाओं को बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया था, लेकिन महिलाएं दोबारा बोगी में सवार हो गईं। इसके बाद ट्रेन के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचने पर महिलाओं को नीचे उतारा गया तथा उनके खिलाफ जीआरपी में तहरीर दी गई।