महिलाओं ने युवती को जमीन पर गिराकर डंडों से पीटा, तमाशा देखती रही पुलिस

संक्षेप: कानपुर मानसिक रूप से बीमार एक युवती ने सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इस दौरान नाराज स्थानीय महिलाओं ने पुलिस के सामने ही युवती की बेरहमी से पिटाई कर दी, जबकि पुलिस मूकदर्शक बनी रही। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

यूपी के कानपुर से एक हैरान कर वाला मामला सामने आया है। जहां मानसिक बीमार युवती ने सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इस पर नाराज महिलाओं ने पुलिस के सामने ही युवती की बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस मूकदर्शक बनकर ये सब देखती रही। वहीं, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है।

ये मामला सीसामऊ थाना क्षेत्र के पास का है। स्थानीय लोगों के अनुसार 15 दिनों से मानसिक रूप से बीमार एक युवती सीसामऊ थाने की चाहरदीवारी से जुड़े मंदिर और उसके आस-पास की सफाई करती थी। वह मंदिर के आस-पास गंदगी देखकर लोगों से गाली-गलौज कर देती थी। रविवार दोपहर मंदिर के पास गंदगी देखकर युवती ने मौजूद मजदूरों, रिक्शा चालकों और लोगों के साथ गाली-गलौज की और डंडे से वार किया। कई घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद स्थानीय महिलाओं ने युवती को पकड़कर पुलिस के सामने पीटा। फिर उसे पुलिस के हवाले किया।

इस घटना वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें साफ दिख रहा है कि तीन महिलाएं एक युवती पर टूट पड़ीं हैं और उसे जमीन पर पटककर पीट रही हैं। महिला युवती के बाल खींच नीचे गिराया। फिर डंडा बरसा दिया। जब युवती उठने की कोशिश करती है तो महिलाओं फिर से उसे गिरा देती हैं। वहीं, पास में खड़े पुलिसकर्मी एक्शन लेने की बजाय सब होता देख रहे हैं।

वहीं, इस मामले को लेकर सीसामऊ थाना प्रभारी राकेश सिंह ने बताया कि युवती मानसिक बीमार है और फर्रुखाबाद की रहने वाली है। महिलाएंसे थाने लाईं थीं। मारपीट की बात गलत है। परिजनों को बुलाया गया है।