थानेदार के घर 35 लाख की चोरी करने वाले महिलाएं और बच्चे निकले, कूड़ा बीनने के बहाने की थी रेकी

संक्षेप: हरदोई में पिछले हफ्ते थानेदार के घर हुई 35 लाख की चोरी पुलिस ने खुलासा किया है। इस चोरी को अंजाम कूड़ा बीनने वाली महिलाओं और बच्चों ने दिया था। कबाड़ बीनने के बहाने बंद घरों की रेकी करती थीं और फिर वारदात को अंजाम देती थीं।

यूपी के हरदोई जिले में बीते सप्ताह पुलिस लाइन के अंदर थानाध्यक्ष के सरकारी आवास में हुई 35 लाख की सनसनीखेज चोरी का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया है। वारदात के पीछे जो कहानी सामने आई है, वह चौंकाने वाली है। दरअसल, इस चोरी को अंजाम देने वाले महिलाएं और बच्चे निकले, जो पुलिस लाईन में रोज़ कूड़ा-कचरा बीनते थे और इसी बहाने बंद घरों की रेकी कर बच्चों को अंदर घुसाकर पूरा सामान देख लेते थे।

महिलाएं ही चोरी की वारदात को अंजाम देती थी और चोरी करने के बाद कीमती सामान को एक व्यक्ति के यहां रखवा देती थी। पुलिस ने इस मामले में चोरी करने वाली तीन महिलाओं और सामान रखने वाले एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। जबकि पांच बच्चों को पुलिस ने संरक्षण में लेकर चोरी की सारी ज्वेलरी बरामद की है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई करने में जुटी है।

हरदोई की पुलिस लाइन में एक पुलिस थानेदार के घर में 35 लाख रुपए के जेवरों की चोरी की घटना 9 नवंबर को हुई थी। घटना का पता तब चला जब सवायजपुर थानाध्यक्ष प्रिंस कुमार अपनी शीतकालीन वर्दी लेने पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास पहुंचे तो उन्होंने घर की हालत देख होश खो दिए अलमारियों के ताले टूटे थे और करीब 35 लाख के जेवर गायब थे। इनमें से 20 लाख के गहने उनके माता-पिता ने शादी में दिए थे और करीब 15 लाख के जेवर पत्नी को उपहार में मिले थे।

ऐसे वारदात को अंजाम देते थी महिलाएं पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया था। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्वाट, सर्विलांस टीम और कोतवाली शहर पुलिस के अलावा कई टीमों को इस चोरी के खुलासे के लिए लगाया था। इस मामले में पुलिस लाइन के गेट पर तैनात चार पुलिसकर्मियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित भी किया गया था। पुलिस टीमों ने जब आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और सर्विलांस के जरिये तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए, तो मामले में शक पुलिस लाईन में कूड़ा बीनने आने वाली महिलाओं पर शक गया। जिसके बाद पुलिस ने ज्योति पत्नी अरविंद, कल्पना और लक्ष्मी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया वे लोग कबाड़ बटोरने के बहाने बंद घरों की रेकी करते थे और अपने ही बच्चों को घरों में घुसाकर देखते थे कि अंदर कीमती सामान क्या-क्या है।