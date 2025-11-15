Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswomen and children who stole 35 lakh from the police station incharge house hardoi
थानेदार के घर 35 लाख की चोरी करने वाले महिलाएं और बच्चे निकले, कूड़ा बीनने के बहाने की थी रेकी

थानेदार के घर 35 लाख की चोरी करने वाले महिलाएं और बच्चे निकले, कूड़ा बीनने के बहाने की थी रेकी

संक्षेप: हरदोई में पिछले हफ्ते थानेदार के घर हुई 35 लाख की चोरी पुलिस ने खुलासा किया है। इस चोरी को अंजाम कूड़ा बीनने वाली महिलाओं और बच्चों ने दिया था। कबाड़ बीनने के बहाने बंद घरों की रेकी करती थीं और फिर वारदात को अंजाम देती थीं।

Sat, 15 Nov 2025 04:51 PMPawan Kumar Sharma वार्ता, हरदोई
share Share
Follow Us on

यूपी के हरदोई जिले में बीते सप्ताह पुलिस लाइन के अंदर थानाध्यक्ष के सरकारी आवास में हुई 35 लाख की सनसनीखेज चोरी का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया है। वारदात के पीछे जो कहानी सामने आई है, वह चौंकाने वाली है। दरअसल, इस चोरी को अंजाम देने वाले महिलाएं और बच्चे निकले, जो पुलिस लाईन में रोज़ कूड़ा-कचरा बीनते थे और इसी बहाने बंद घरों की रेकी कर बच्चों को अंदर घुसाकर पूरा सामान देख लेते थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महिलाएं ही चोरी की वारदात को अंजाम देती थी और चोरी करने के बाद कीमती सामान को एक व्यक्ति के यहां रखवा देती थी। पुलिस ने इस मामले में चोरी करने वाली तीन महिलाओं और सामान रखने वाले एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। जबकि पांच बच्चों को पुलिस ने संरक्षण में लेकर चोरी की सारी ज्वेलरी बरामद की है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई करने में जुटी है।

हरदोई की पुलिस लाइन में एक पुलिस थानेदार के घर में 35 लाख रुपए के जेवरों की चोरी की घटना 9 नवंबर को हुई थी। घटना का पता तब चला जब सवायजपुर थानाध्यक्ष प्रिंस कुमार अपनी शीतकालीन वर्दी लेने पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास पहुंचे तो उन्होंने घर की हालत देख होश खो दिए अलमारियों के ताले टूटे थे और करीब 35 लाख के जेवर गायब थे। इनमें से 20 लाख के गहने उनके माता-पिता ने शादी में दिए थे और करीब 15 लाख के जेवर पत्नी को उपहार में मिले थे।

ये भी पढ़ें:तीन शादियां, 2 बच्चे; चौथी करने की फिराक में था पति, पोल खुली तो...

ऐसे वारदात को अंजाम देते थी महिलाएं

पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया था। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्वाट, सर्विलांस टीम और कोतवाली शहर पुलिस के अलावा कई टीमों को इस चोरी के खुलासे के लिए लगाया था। इस मामले में पुलिस लाइन के गेट पर तैनात चार पुलिसकर्मियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित भी किया गया था। पुलिस टीमों ने जब आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और सर्विलांस के जरिये तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए, तो मामले में शक पुलिस लाईन में कूड़ा बीनने आने वाली महिलाओं पर शक गया। जिसके बाद पुलिस ने ज्योति पत्नी अरविंद, कल्पना और लक्ष्मी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया वे लोग कबाड़ बटोरने के बहाने बंद घरों की रेकी करते थे और अपने ही बच्चों को घरों में घुसाकर देखते थे कि अंदर कीमती सामान क्या-क्या है।

ये भी पढ़ें:बीवी की हत्या करने के बाद पति ने की खुदकुशी, बंद कमरे में मिला दोनों का शव

आरोपित के पास से मिले ये सामान

इसी तरीके का इस्तेमाल उन लोगों ने पुलिस लाइन में स्थित थानाध्यक्ष के आवास पर भी किया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने धीरेंद्र उर्फ धीरू को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से सोने का हार, मंगलसूत्र, 8 अंगूठियां, 2 चैन, मांग का टीका, 4 जोड़ी पायल, कान के झुमके, कान के टॉप्स बरामद किए है पुलिस ने इस मामले में तीनो महिलाओं के जबकि 5 बाल अपचारियों को संरक्षण में लिया है। हालांकि पुलिस ने भले ही थानेदार के घर हुई चोरी का खुलासा करके अपनी पीठ थपथपा ली है लेकिन इस घटना ने पुलिस की गश्त की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। फिलहाल 35 लाख की चोरी का बड़ा पर्दाफाश कर पुलिस ने राहत की सांस ली है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Hardoi News Hardoi Latest News UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |