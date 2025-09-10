स्कूटी से दवा लेने निकली महिला को छह लोगों ने जिंदा जलाया, इलाज के दौरान दम तोड़ा

फर्रुखाबाद में दवा लेने के लिए घर से निकली 33 वर्षीय महिला को छह लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर आग लगा दी। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी है।

यूपी के फर्रुखाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां दवा लेने के लिए घर से निकली 33 वर्षीय महिला को छह लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर आग लगा दी। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतका की पहचान निशा सिंह के तौर पर हुई है और वह छह सितंबर को चौरई गांव स्थित अपने घर से स्कूटर पर निकली थी। इसके कुछ घंटों बाद वह गंभीर रूप से जलने के कारण एक निजी अस्पताल में भर्ती मिली। डॉक्टरों ने उसके पिता बलराम सिंह को फोन पर सूचित किया, जिसके बाद उसे दूसरे अस्पताल ले जाया गया और फिर वहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर सैफई के एक और अस्पताल में ले जाया गया और वहीं उसने आखिरी सांस ली।

मरने से पहले महिला ने अपने पिता को बताया कि दीपक सिंह नाम का एक व्यक्ति उस पर फोन पर बात करने का दबाव बना रहा था। उसने यह भी बताया कि दीपक ने अपने पांच साथियों के साथ मिलकर उसे एक स्कूल के पीछे बाग के पास आग लगा दी। निशा दो बच्चों की मां थी और उसका पति दिल्ली में काम करता है। पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।