जिसे मरा समझकर कर दिया था अंतिम संस्कार, 3 साल बाद वह जिंदा मिली

गोरखपुर में जिस बेटी को मृत मानकर परिवार ने अंतिम संस्कार किया, उसकी तेरहवीं भी कर दी लेकिन अब वह तीन साल बाद जिंदा मिल गई। गुजरात के बड़ौदा स्थित नारी संरक्षण केंद्र में मिली युवती की वीडियो कॉल पर पहचान होने के बाद परिवार में खुशियां लौट आईं।

यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां जिस बेटी को मृत मानकर परिवार ने अंतिम संस्कार किया, उसकी तेरहवीं भी कर दी लेकिन अब वह तीन साल बाद जिंदा मिल गई। गुजरात के बड़ौदा स्थित नारी संरक्षण केंद्र में मिली प्रीति की वीडियो कॉल पर पहचान होने के बाद परिवार में खुशियां लौट आईं। लेकिन इस कहानी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि गुलरिहा इलाके में जिस युवती के शव को प्रीति समझकर परिजनों ने अंतिम संस्कार किया था, वह आखिर किसका था? उस शव की पहचान के लिए लिया गया डीएनए सैंपल अब अहम हो गया है। उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।

प्रयागराज के उमरावगंज के रहने वाले बनवारी लाल की 27 साल की बेटी प्रीति 13 मई 2023 को संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई थी। तीन साल तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच 30 सितंबर 2026 को गोरखपुर पुलिस के माध्यम से लालगोपालगंज पुलिस को एक लावारिस युवती का शव मिलने की सूचना मिली। प्रीति की मां कमला देवी, चचेरे भाई जितेंद्र और भाभी गोरखपुर के गुलरिहा थाने पर पहुंचे। शव की नाक पर तिल और जलने के निशान देखकर उन्होंने उसकी पहचान प्रीति के रूप में कर ली। हालांकि, पहचान की पुष्टि के लिए मां का डीएनए सैंपल भी लिया गया था। परिजनों ने चार अक्टूबर को अंतिम संस्कार कर दिया और आठ अक्टूबर को तेरहवीं भी पूरी कर ली।

गुजरात के संरक्षण केंद्र में मिली युवती 24 अक्टूबर को लालगोपालगंज पुलिस चौकी के दारोगा शुभम ने कमला देवी को फोन कर बताया कि उनकी बेटी गुजरात के एक संरक्षण केंद्र में सुरक्षित है। बड़ौदा स्थित नारी संरक्षण केंद्र की काउंसलर तृप्ति पांडेय के मुताबिक, युवती पांच अगस्त 2023 को रेलवे स्टेशन के बाहर लावारिस हालत में मिली थी। युवती अपने पते के रूप में केवल ‘लालगंज’ बता पाती थी। तीन दिन पहले गूगल पर तलाश के दौरान ‘लालगोपालगंज’ नाम सामने आया।