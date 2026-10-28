जिसे मरा समझकर कर दिया था अंतिम संस्कार, 3 साल बाद वह जिंदा मिली
गोरखपुर में जिस बेटी को मृत मानकर परिवार ने अंतिम संस्कार किया, उसकी तेरहवीं भी कर दी लेकिन अब वह तीन साल बाद जिंदा मिल गई। गुजरात के बड़ौदा स्थित नारी संरक्षण केंद्र में मिली युवती की वीडियो कॉल पर पहचान होने के बाद परिवार में खुशियां लौट आईं।
यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां जिस बेटी को मृत मानकर परिवार ने अंतिम संस्कार किया, उसकी तेरहवीं भी कर दी लेकिन अब वह तीन साल बाद जिंदा मिल गई। गुजरात के बड़ौदा स्थित नारी संरक्षण केंद्र में मिली प्रीति की वीडियो कॉल पर पहचान होने के बाद परिवार में खुशियां लौट आईं। लेकिन इस कहानी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि गुलरिहा इलाके में जिस युवती के शव को प्रीति समझकर परिजनों ने अंतिम संस्कार किया था, वह आखिर किसका था? उस शव की पहचान के लिए लिया गया डीएनए सैंपल अब अहम हो गया है। उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।
प्रयागराज के उमरावगंज के रहने वाले बनवारी लाल की 27 साल की बेटी प्रीति 13 मई 2023 को संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई थी। तीन साल तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच 30 सितंबर 2026 को गोरखपुर पुलिस के माध्यम से लालगोपालगंज पुलिस को एक लावारिस युवती का शव मिलने की सूचना मिली। प्रीति की मां कमला देवी, चचेरे भाई जितेंद्र और भाभी गोरखपुर के गुलरिहा थाने पर पहुंचे। शव की नाक पर तिल और जलने के निशान देखकर उन्होंने उसकी पहचान प्रीति के रूप में कर ली। हालांकि, पहचान की पुष्टि के लिए मां का डीएनए सैंपल भी लिया गया था। परिजनों ने चार अक्टूबर को अंतिम संस्कार कर दिया और आठ अक्टूबर को तेरहवीं भी पूरी कर ली।
गुजरात के संरक्षण केंद्र में मिली युवती
24 अक्टूबर को लालगोपालगंज पुलिस चौकी के दारोगा शुभम ने कमला देवी को फोन कर बताया कि उनकी बेटी गुजरात के एक संरक्षण केंद्र में सुरक्षित है। बड़ौदा स्थित नारी संरक्षण केंद्र की काउंसलर तृप्ति पांडेय के मुताबिक, युवती पांच अगस्त 2023 को रेलवे स्टेशन के बाहर लावारिस हालत में मिली थी। युवती अपने पते के रूप में केवल ‘लालगंज’ बता पाती थी। तीन दिन पहले गूगल पर तलाश के दौरान ‘लालगोपालगंज’ नाम सामने आया।
वीडियो कॉल पर परिजनों ने की पहचान
युवती से पूछने पर उसने उमरावगंज मोहल्ले का नाम बताया। इसके बाद इलाके की जानकारी जुटाकर पुलिस से संपर्क किया गया। वीडियो कॉल कराई गई। बातचीत के दौरान प्रीति ने अपने परिजनों और पड़ोसियों को पहचान लिया। परिवार ने भी उसकी पहचान की पुष्टि की। इधर, गोरखपुर एसीपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि परिवार ने जिस शव को प्रीति का समझ कर उसका अंतिम संस्कार किया, उसकी असली पहचान के लिए डीएनए सैंपल से मदद ली जाएगी।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें