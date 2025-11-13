चार साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रही युवती, अब धोखा दे गई गर्लफ्रेंड, प्रेमी को सरेराह पिटवाया

संक्षेप: बिजनौर जिले से प्रेम-प्रसंग का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। चार साल तक एक युवकी युवक के साथ लव इन रिलेशनशिप में रही। दोनों के बीच अनबन हुई तो युवकी घर आ गई।

यूपी के बिजनौर जिले से प्रेम-प्रसंग का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। चार साल तक एक युवकी युवक के साथ लव इन रिलेशनशिप में रही। दोनों के बीच अनबन हुई तो युवकी घर आ गई। प्रेमिका को लेकर प्रेमी जब उसके घर पहुंचा तो गर्लफ्रेंड बदल गई और प्रेमी को पीट दिया। युवती ने इसके बाद परिजनों से भी प्रेमी को पिटवाया। युवक-युवती के बीच हो रही मारपीट का यह ड्रामा घंटों चला। इस दौरान भीड़ एकत्रित हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस प्रेमी युगल को थाने ले गई।

पुलिस के अनुसार धामपुर क्षेत्र की एक युवती का गजरौला के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। चार साल से दोनों गजरौला में ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। आरोप है कि युवक युवती के परिजनों पर शादी के लिए दहेज का दबाव बनाने लगा। इस पर युवती की प्रेमी से अनबन हो गई और वह गजरौला छोड़कर अपने घर आ गई। प्रेमिका के जाने के बाद बुधवार को प्रेमी उससे मिलने धामपुर रोडवेज बस स्टैंड पहुंचा और जबरन युवती को ले जाने लगा। इस पर युवती भड़क गई और युवक से हाथापाई शुरू कर दी। इस बीच युवती के परिजन भी पहुंच गए। युवती ने परिजनों के साथ मिलकर प्रेमी को पीटना शुरू कर दिया। यह देख राहगीरों की भीड़ लग गई। राहगीरों ने भी युवक को पीटा। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी युगल को हिरासत में लेकर थाने ले गई। इस संबंध में कोतवाल मृदुल सिंह का कहना है कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है।