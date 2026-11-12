लखनऊ में दरिंदगी की शिकार महिला को नहीं मिला इलाज, अस्पतालों ने लौटाया
यूपी की राजधानी लखनऊ में दरिंदगी की शिकार महिला को इलाज नहीं मिला।पहले दबंगों की दरिंदगी का शिकार हुई फिर पुलिस की हीलाहवाली का दंश झेला। इसके बाद अस्पतालों ने भी लौटा दिया।
यूपी की राजधानी लखनऊ में इंदिरा नगर इलाके में बच्चा चोरी का आरोप लगाकर महिला के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करने वाले भले ही सलाखों के पीछे पहुंच गए है पर महिला की स्थिति खराब होती जा रही है। उसे समय पर न्याय मिला और न ही इलाज। पहले दबंगों की दरिंदगी का शिकार हुई फिर पुलिस की हीलाहवाली का दंश झेला। जब वीडियो वायरल हुआ तो उच्च अधिकारियों की फटकार के छह दिन बाद पुलिस ने कागजी कार्रवाई की खानापूर्ति तो की पर उसके शरीर पर आई गंभीर चोट का इलाज नहीं मिला। बलरामपुर अस्पताल इलाज कराने पहुंची तो पुलिस के कागज की मांग की गई। लोहिया में पुलिस ने मेडिकल कराया पर उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया गया।
हालत बिगड़ती जा रही, दिन में कई उल्टियां हो रहीं :
दरिंदगी का शिकार हुई महिला गंभीर रूप से घायल थी और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। पति ने बताया कि उसे इलाज के लिए बलरामपुर अस्पताल लेकर गए तो वहां पुलिस का कागज मांगा गया। बिना इलाज के लौटा दिया गया। वे लोग इंदिरा नगर थाना व चौकी के चौखट पर गिड़गिड़ाते रहे। 10 अक्टूबर को जब वीडियो वायरल हुआ तो इंदिरा नगर पुलिस हरकत में आई और आनन फानन में न केवल एफआईआर दर्ज की बल्कि लोहिया अस्पताल में महिला का मेडिकल परीक्षण भी कराया। पति का आरोप है कि गंभीर हालत होने के बाद उसे इलाज के लिए भर्ती नहीं किया गया। पेट में चोट लगने से दिन में कई उल्टियां हो रही है।
चारों गिरफ्तार आरोपी असम के रहने वाले
इंदिरा नगर इंस्पेक्टर अजय नारायण ने बताया कि महिला की पिटाई करने वाले चार आरोपियों को बुधवार को मानस ग्रीन पार्क पानी टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी मानस सिटी के पीछे सुग्गामऊ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मो. आयनुउद्दीन, जमालुद्दीन, सरीफुल इस्लाम और सनीदुल बताए जा रहे है। चारों आरोपी मूल रूप से असम के रहने वाले है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
घटना के छह दिन बाद दर्ज हुई एफआईआर
दबंगों की दरिंदगी का शिकार हुई महिला के पति की तहरीर पर इंदिरा नगर पुलिस ने घटना के छह दिन बाद बुधवार को एफआईआर दर्ज की। घटना 6 नवंबर की है। मूल रूप से बाराबंकी निवासी महिला इंदिरा नगर सुग्गामऊ में परिजनों के साथ करीब 10 साल से किराए पर रहती है। महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ है। महिला ने वहां पर खेल रहे एक बच्चे को गोद में उठा लिया। वहां मौजूद लोगों ने बच्चा चोरी का आरोप लगा उसे पकड़ लिया। महिला खुद चार बच्चों की मां है। पति का आरोप है कि लोगों ने मानसिक अस्वस्थ पत्नी का हाथ पैर रस्सी से बांधकर लात घूंसों पीटना शुरू कर दिया। फिर उसको पैर की ओर से उठाकर उल्टा लटकाते हुए पीटा।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें