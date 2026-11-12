लखनऊ में दरिंदगी की शिकार महिला को नहीं मिला इलाज, अस्पतालों ने लौटाया

यूपी की राजधानी लखनऊ में दरिंदगी की शिकार महिला को इलाज नहीं मिला।पहले दबंगों की दरिंदगी का शिकार हुई फिर पुलिस की हीलाहवाली का दंश झेला। इसके बाद अस्पतालों ने भी लौटा दिया।

यूपी की राजधानी लखनऊ में इंदिरा नगर इलाके में बच्चा चोरी का आरोप लगाकर महिला के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करने वाले भले ही सलाखों के पीछे पहुंच गए है पर महिला की स्थिति खराब होती जा रही है। उसे समय पर न्याय मिला और न ही इलाज। पहले दबंगों की दरिंदगी का शिकार हुई फिर पुलिस की हीलाहवाली का दंश झेला। जब वीडियो वायरल हुआ तो उच्च अधिकारियों की फटकार के छह दिन बाद पुलिस ने कागजी कार्रवाई की खानापूर्ति तो की पर उसके शरीर पर आई गंभीर चोट का इलाज नहीं मिला। बलरामपुर अस्पताल इलाज कराने पहुंची तो पुलिस के कागज की मांग की गई। लोहिया में पुलिस ने मेडिकल कराया पर उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया गया।

हालत बिगड़ती जा रही, दिन में कई उल्टियां हो रहीं : दरिंदगी का शिकार हुई महिला गंभीर रूप से घायल थी और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। पति ने बताया कि उसे इलाज के लिए बलरामपुर अस्पताल लेकर गए तो वहां पुलिस का कागज मांगा गया। बिना इलाज के लौटा दिया गया। वे लोग इंदिरा नगर थाना व चौकी के चौखट पर गिड़गिड़ाते रहे। 10 अक्टूबर को जब वीडियो वायरल हुआ तो इंदिरा नगर पुलिस हरकत में आई और आनन फानन में न केवल एफआईआर दर्ज की बल्कि लोहिया अस्पताल में महिला का मेडिकल परीक्षण भी कराया। पति का आरोप है कि गंभीर हालत होने के बाद उसे इलाज के लिए भर्ती नहीं किया गया। पेट में चोट लगने से दिन में कई उल्टियां हो रही है।

चारों गिरफ्तार आरोपी असम के रहने वाले इंदिरा नगर इंस्पेक्टर अजय नारायण ने बताया कि महिला की पिटाई करने वाले चार आरोपियों को बुधवार को मानस ग्रीन पार्क पानी टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी मानस सिटी के पीछे सुग्गामऊ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मो. आयनुउद्दीन, जमालुद्दीन, सरीफुल इस्लाम और सनीदुल बताए जा रहे है। चारों आरोपी मूल रूप से असम के रहने वाले है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।