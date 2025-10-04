झगड़े में बीच-बचाव करने पहुंची महिला की पीट-पीटकर हत्या, बेटे ने चार लोगों पर दर्ज कराया केस

बदायूं में मारपीट में घायल अधेड़ महिला की मौत के बाद परिवार के लोगों ने गांव के ही चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

यूपी के बदायूं में मारपीट में घायल अधेड़ महिला की मौत के बाद परिवार के लोगों ने गांव के ही चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार ताऊ के बेटों का गांव के ही कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था, जिसका बीच-बचाव करने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान दबंगों ने महिला को पीट-पीटकर मार डाला।

मामला फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के मन्नूनगर गांव का है। यहां की रहने वाली नन्ही देवी (50) पत्नी दौलत सिंह की मारपीट के दौरान लगी चोटों के कारण चंदौसी के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। नन्ही देवी के बेटे सुनील ने बताया कि शुक्रवार रात उनके ताऊ के बेटे आदित्य यादव का गांव के ही अभय यादव पुत्र सिट्टल्लू यादव, पूरन सिंह, अतुल यादव पुत्र चौधरी और जीतू यादव पुत्र दिनेश यादव से झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान आरोपियों ने आदित्य के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब नन्ही देवी बचाने पहुंचीं तो आरोपियों ने आदित्य को छोड़ दिया और उनकी मां के साथ लात-घूसों से मारपीट की, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।