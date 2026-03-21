सफर में हमदर्द बनकर आई महिला ने दिया जख्म, नौ महीने का बच्चा चुरा ले गई 'बस वाली सहेली'

बरेली जिले के फरदीपुर में एक महिला ने बस में सवार महिला की मदद करके उससे दोस्ती कर ली। इसके बाद उसने पीड़िता को अपने साथ तीन दिन तक रखा। फिर उसका नौ महीने का बच्चा चोरी कर लिया।

Bareilly News: पुलिस और प्रशासन अक्सर रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस अड्डों पर यात्रियों को अनसान व्यक्तियों से सावधान रहने की सलाह देता है, लेकिन इसके बाद कुछ लोग ऐसे लोगों के चंगुल में फंसकर अपना सबकुछ गंवा बैठते हैं। बरेली जिले के फरीदपुर क्षेत्र से ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां हरदोई जिले की रहने वाली महिला का नौ महीने का बच्चा ही चोरी हो गया। चोरी करने वाली महिला सफर में हमदर्द बनकर आई थी।

रोडवेज बस में बराबर वाली सीट पर बैठी महिला ने पास बैठी महिला के पास टिकट के पैसे कम पड़ने पर उसकी मदद की थी। फिर उसे बातों में फंसाकर अपने साथ फरीदपुर में उतार लिया। तीन दिन तक वह महिला को अपने साथ इधर-उधर घुमाती रही। फिर शुक्रवार को बैंक से रुपये निकलाने के बहाने फरीदपुर लेकर आई और महिला के नौ महीने के बेटे को लेकर फरार हो गई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

हरदोई से बैठी थी महिला पुलिस के मुताबिक जनपद हरदोई के थाना देहात क्षेत्र के गांव मिरगंवा में रहने वाली सुनभला कुमारी अपने नौ महीने के बेटे अरुण के साथ 17 मार्च को अपनी बहन संजीदा के घर जाने के लिए रोडवेज बस में सवार हुई थी। हरदोई में जिस बस में सुनभला बैठी थी उसकी बराबर वाली सीट पर एक अन्य महिला बैठी थी। परिचालक ने सुनभला से टिकट के पैसे मांगे तो उसके पास पूरे पैसे नहीं थे, इस पर बराबर वाली सीट पर बैठी महिला ने टिकट के पैसे देकर उसकी मदद की। इसके बाद दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया।

तीन दिन तक बस वाली सहेली के साथ रही थी पीड़िता महिला की बातों में आकर सुनभला फरीदपुर में उसके साथ बस से उतर गई। तीन दिन तक महिला ने सुनभला को अपने साथ रखा। शुक्रवार को वह बैंक से रुपये निकलाने के बहाने महिला को लेकर फरीदपुर पहुंची। जहां उसे बैंक के बाहर बैठा दिया और यह कहकर बच्चा लेकर चली गई कि बच्चा गोद में होने पर जल्दी नंबर आ जाएगा, इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि बच्चा ले जाने वाली महिला के परिवार से संपर्क हो गया है। महिला की तलाश में टीमें लगी हैं। जल्दी ही बच्चे को बरामद कर लिया जाएगा।

घरवालों से नाराज होकर चली आई थी पीड़ित महिला सुनभला के पति अमित कुमार हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करते हैं। वह इस वक्त हिमाचल में हैं। सुनभला अन्य परिजनों के साथ ससुराल में रहती है। पति अमित ने बताया कि सुनभला मानसिक रूप से कमजोर है। वह पहले भी नाराज होकर घर से जा चुकी है। 17 मार्च को उसका घरवालों से किसी बात पर झगड़ा हो गया था। इस पर वह नाराज होकर घर से चली आई। उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे।