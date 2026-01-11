पगडंडियों से भारत में घुसी महिला चाइनीज निकली, IB ने की पहचान; मकसद पर गहराया शक

संक्षेप: विदेशी महिला के गिरफ्तार होने के बाद से ही इमीग्रेशन की टीम के अलावा खुफिया एजेंसियां गहन पूछताछ में जुटी थीं। महिला की भाषा को समझने में भी कई तरह की दुश्वारियां सामने आ रही थी। इसको लेकर वाराणसी से इंटेलीजेंस ब्यूरो के एक्सपर्ट भी बुलाए गए थे। शनिवार की देर शाम जेल भेज दिया गया है।

यूपी के महाराजगंज से लगी भारत-नेपाल सीमा पर पगडंडियों से घुसपैठ करती पकड़ कई महिला चाइनीज निकली। बिना वीजा और पासपोर्ट के इस महिला को महराजगंज के नौतनवा थाने की पुलिस ने पकड़ा था। बैरिया बाजार नेपाल सीमा के पास से पकड़ी गई महिला की पहचान 36 घंटे की पूछताछ के बाद सुरक्षा एजेंसियां कर सकी हैं। हालांकि भारत में घुसने के पीछे का उसका मकसद अब तक पता नहीं चला है। एजेंसियों का महिला पर शक गहरा गया है और वे उसकी और छानबीन में जुटी हैं। चाइनीज नागरिक के रूप में पहचानी गई इस महिला की भाषा और दस्तावेजों के न होने की वजह से सुरक्षा एजेंसियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। महिला की पहचान को लेकर सस्पेंस बढ़ता देख वाराणसी से इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम की मदद ली गई, जिसके बाद महिला की पहचान हो सकी।

विदेशी महिला के गिरफ्तार होने के बाद से ही इमीग्रेशन की टीम के अलावा खुफिया एजेंसियां गहन पूछताछ में जुटी थीं। गिरफ्तार महिला की भाषा को समझने में भी कई तरह की दुश्वारियां सामने आ रही थी। इसको लेकर वाराणसी से इंटेलीजेंस ब्यूरो के एक्सपर्ट भी बुलाए गए थे। फिलहाल महिला को विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर शनिवार की देर शाम जेल भेज दिया गया है।

हालांकि सुरक्षा एजेंसियां महिला के घुसपैठ को लेकर छानबीन में जुटी हुई हैं। चाइनीज महिला को पगडंडी रास्तों के जरिए भारतीय सीमा में किसके मदद से पहुंचाया जा रहा था? इसकी भी तहकीकात की जा रही है। महिला भारत के बड़े शहरों में किस मकसद के लिए जाना चाह रही थी? यह भी जानना सुरक्षा एजेंसी के लिए काफी अहम माना जा रहा है।