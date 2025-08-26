भांजे के साथ भागी महिला ने कर ली कोर्ट मैरिज; पति की गुहार बेकार, अब घर लौटने को राजी नहीं

दिल्ली से रुपए लेकर घर के लिए निकली यूपी के रायबरेली जिले की महिला अपने भांजे के साथ फरार हो गई। भांजे के साथ भागी महिला ने कोर्ट मैरिज कर ली है। पति के कहने पर भी वह अब लौटने को तैयार नहीं है।

कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला युवक अपनी पत्नी व बच्चों के साथ दिल्ली में एक फार्म हाउस में रहकर माली का काम करता है। दो अगस्त को युवक ने गांव में निर्माणाधीन अपने मकान की छत डलवाने के लिए पत्नी को तीन लाख रुपए नकद देकर मकान की छत डलवाने के लिए गांव भेजा। एक सप्ताह बाद युवक ने गांव में अपने भाईयों को फोन करके पूछा कि छत डालने का सामान आया कि नहीं। उसे तब पता चला कि न तो उनकी पत्नी गांव पहुची और न ही छत डालने के लिए गिट्टी, मौरंग सरिया।