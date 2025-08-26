Woman who eloped with nephew got married in court; husband pleas were useless, now she is not ready to return home भांजे के साथ भागी महिला ने कर ली कोर्ट मैरिज; पति की गुहार बेकार, अब घर लौटने को राजी नहीं, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsWoman who eloped with nephew got married in court; husband pleas were useless, now she is not ready to return home

भांजे के साथ भागी महिला ने कर ली कोर्ट मैरिज; पति की गुहार बेकार, अब घर लौटने को राजी नहीं

दिल्ली से रुपए लेकर घर के लिए निकली यूपी के रायबरेली जिले की महिला अपने भांजे के साथ फरार हो गई। भांजे के साथ भागी महिला ने कोर्ट मैरिज कर ली है। पति के कहने पर भी वह अब लौटने को तैयार नहीं है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 09:56 AM
share Share
Follow Us on
भांजे के साथ भागी महिला ने कर ली कोर्ट मैरिज; पति की गुहार बेकार, अब घर लौटने को राजी नहीं

दिल्ली से रुपए लेकर घर के लिए निकली यूपी के रायबरेली जिले की महिला अपने भांजे के साथ फरार हो गई। कई दिन बाद युवक ने घरवालों को फोन करके पता किया तो उनकी पत्नी घर नहीं पहुंची थी। घरवालों ने खोजबीन की तो पता चला कि महिला ने भांजे के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है और वह उसी के साथ रहेगी। पति के समझाने पर महिला घर वापस लौटने को राजी नहीं हुई। इस पर पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी है।

कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला युवक अपनी पत्नी व बच्चों के साथ दिल्ली में एक फार्म हाउस में रहकर माली का काम करता है। दो अगस्त को युवक ने गांव में निर्माणाधीन अपने मकान की छत डलवाने के लिए पत्नी को तीन लाख रुपए नकद देकर मकान की छत डलवाने के लिए गांव भेजा। एक सप्ताह बाद युवक ने गांव में अपने भाईयों को फोन करके पूछा कि छत डालने का सामान आया कि नहीं। उसे तब पता चला कि न तो उनकी पत्नी गांव पहुची और न ही छत डालने के लिए गिट्टी, मौरंग सरिया।

ये भी पढ़ें:महिला डॉक्टर को सिरफिरे मरीज ने 5 हजार अश्लील मैसेज भेजे, एक दिन में 1000 कॉल भी

परेशान पति अपने सगे-संबंधियों को फोन करना शुरू किया तो पता चला कि उसकी पत्नी लालती बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले उसके 22 वर्षीय भांजे के साथ रह रही है। परेशान पति कुछ रिश्तेदारो को लेकर भांजे के घर गया तो पत्नी ने कहा कि हमने भांजे के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। अब हम भांजे के साथ ही रहेंगे। बच्चों की बात करने पर पत्नी ने पति को जवाब दिया कि बच्चों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पति की काफी मान मनौव्वल के बाद भी जब पत्नी घर आने को तैयार नहीं हुई तो उसने इसकी सूचना कोतवाली में दी है। बच्चों के साथ कोतवाली पहुंचकर पीड़ित ने शिकायती पत्र दिया। कोतवाल जगदीश यादव ने बताया कि घटना की तहरीर मिली है। जांच पड़ताल के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Up News UP News Today love crime अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |