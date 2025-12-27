KGMU के डॉक्टर से निकाह का दावा करने वाली महिला बयान से पलटी, बोली-मेरी सिर्फ दोस्ती थी
यौन शोषण और धर्मांतरण मामले में आरोपी केजीएमयू के रेजीडेंट डॉ. रमीज मलिक से निकाह का दावा करने वाली नोएडा की महिला डॉक्टर बयान से पलट गई। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि डॉ. रमीज से उसका निकाह नहीं हुआ था। उसकी रमीज से दोस्ती थी। इसके बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। महिला डॉक्टर के निकाह की बात इंकार करने पर अब विवेचना में लगी चौक थाने की पुलिस टीम और चौकन्नी हो गई है।
हाईप्रोफाइल मामले में पुलिस टीम और इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय फूक-फूंककर कदम रख रहे हैं। इंस्पेक्टर चौक ने बताया कि यौन शोषण और धर्मांतरण के मामले में केजीएमयू की महिला डॉक्टर के बयान कोर्ट बंद होने के कारण नहीं दर्ज हो सके हैं। कोर्ट खुलते ही उनके बयान दर्ज कराए जाएंगे। इसके साथ ही विवेचना से जुड़े अन्य पहलुओं की तफ्तीश की जा रही है। आरोपी डॉ. रमीज के खिलाफ अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। चूंकि आरोपी डॉ. रमीज से जुड़ी एक अन्य महिला के बारे में भी पीड़िता ने निकाह का दावा किया था।
पीड़िता ने बताया था कि डॉ. रमीज के साथ पढ़ी एक अन्य हिंदू महिला का धर्मांतरण कराकर रमीज ने उससे निकाह किया था। वह नोएडा के एक निजी अस्पताल में तैनात है। दो दिन पूर्व पुलिस टीम नोएडा महिला डॉक्टर के पास बयान दर्ज कराने के लिए भेजी गई थी। महिला डॉक्टर ने रमीज से निकाह की बात से इंकार कर दिया। उन्होंने बताया कि रमीज से उनकी दोस्ती थी निकाह नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर ने बताया कि अब पीड़ित महिला डॉक्टर के बयान के बाद नोएडा की डॉक्टर को भी नोटिस जारी किया जाएगा। लिखा पढ़ी में उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए विधिक रूप से लखनऊ तलब करेंगे। उधर, पुलिस डॉ. रमीज के माता पिता और रिश्तेदारों से लगातार संपर्क में है।
पीड़िता दहशत में गिरफ्तारी की मांग
यौन शोषण की पीड़ित महिला डॉ. आरोपी डॉ. रमीज की गिरफ्तारी न होने से दहशत में है। उसने चौक पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है कि वह आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। गिरफ्तारी न होने से वह साक्ष्यों में छेड़छाड़ करा सकता है। इस संबंध में इंस्पेक्टर ने बताया कि महिला डॉ. को पुलिस सुरक्षा दी गई है। कोर्ट में उनका बयान कराने के बाद मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
यह है मामला
केजीएमयू के पैथालॉजी विभाग में तैनात रेजीडेंट डॉ. रमीज मलिक पर महिला रेजीडेंट डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण और धर्मांतरण का आरोप लगाया था। धर्मांतरण न करने पर रमीज ने शादी से इंकार कर दिया था। इससे त्रस्त होकर महिला डाक्टर ने खुदकुशी की कोशिश की थी। पीड़िता पश्चिम बंगाल के हावड़ा की रहने वाली है। उसने चौक कोतवाली में लिखित तहरीर दी थी कि वह जुलाई में डॉ. रमीज के संपर्क में आई थी। रमीज ने शादी का झांस देकर उसका कई महीने तक शोषण किया था। शादी के लिए जब कहा तो उसने इस्लाम स्वीकारने का दबाव बनाया था। इस्लाम न स्वीकारने पर उसने छोड़ दिया था। इस संबंध में पीड़ित ने चौक कोतवाली में डॉक्टर के खिलाफ उसने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने डॉक्टर रमीज के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, गर्भपात कराने, धमकी देने, धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2021 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।