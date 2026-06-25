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दोस्त बनी महिला ने बेटे से कराई जबरन शादी, फिर बहू को गैर मर्दों से संबंध बनाने को मजबूर किया

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में एक महिला ने महिला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्त बनी महिला ने युवती की अपने बेटे से जबरन शादी करवा दी। शादी के बाद बहू बनी युवती को गैर मर्दों से संबंध बनाने को मजबूर किया। मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

दोस्त बनी महिला ने बेटे से कराई जबरन शादी, फिर बहू को गैर मर्दों से संबंध बनाने को मजबूर किया

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से शर्मनाक खबर सामने आई है। एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने नौकरी का झांसा देकर विधवा महिला को नोएडा ले जाकर जिस्मफरोशी के दलदल में धकेल दिया गया। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर जाल में फंसाने वाली महिला ने बेटे से जबरन शादी कराई और फिर बहू बनी युवती को नशा देकर गैर मर्दों के साथ संबंध बनाने को मजबूर किया। पुलिस और एसपी से शिकायत के बाद भी सुनवाई न होने पर पीड़िता कोर्ट पहुंची। कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कासगंज थाना सहावर के दीपपुर गांव निवासी शिवकुमारी, उसके बेटे अतुल, बेटी, देवर और अतुल के मित्र सचिन भाटी के खिलाफ केस दर्ज किया है।

क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता के मुताबिक, वर्ष 2025 में उसकी पहचान इंस्टाग्राम के जरिए शिवकुमारी से हुई थी। पहले सोशल मीडिया पर बातचीत हुई। फिर बातचीत आगे बढ़ी और नजदीकियां बढ़ने लगीं। शिवकुमारी को पता था कि वह विधवा है। चार साल का बेटा है। शिवकुमारी ने नोएडा में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 10 अक्तूबर 2025 को गदनखेड़ा बाईपास से अपने बेटे अतुल और मित्र सचिन भाटी के साथ उसे नोएडा बुला लिया। वहां उससे घरेलू काम कराया जाने लगा। चार दिन बाद शिवकुमारी, बेटा अतुल, उसकी बेटी, देवर और सचिन ने डरा-धमकाकर 14 अक्तूबर को कोर्ट में अतुल से उसका विवाह करवा दिया।

शादी के बाद उसे गैर पुरुषों के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा

शादी के बाद उसे गैर पुरुषों के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। विरोध करने पर बहू बनी महिला को प्रताड़ित किया जाता था। कुछ दिन बीते तो इसी दौरान वह गर्भवती हुई। इसके बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। कुछ माह बाद आरोपितों ने उसे नशीली दवाएं देना शुरू कर दिया और बाहरी लोगों से उसका शारीरिक शोषण कराने लगे। विरोध पर मारपीट की जाती थी। इससे पीड़िता टूट चुकी थी। उसका हाल बुरा हो गया था।

पुलिस ने नहीं सुनी तो खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

पीड़िता के मुताबिक, मौका पाकर उसने आरोपितों के फोन से पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसके भाई को बुलाकर उसे घर भिजवा दिया। युवती का कहना है कि उसने पहले बीघापुर कोतवाली पुलिस और एसपी को तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक-हारकर उसने कोर्ट की शरण ली। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। सभी आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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