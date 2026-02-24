दवा से बेसुध हो जाती थी महिला, फिर नौकर करता था रेप; एक दिन ऐसे खुल गई पोल

महिला के अनुसार वह डिप्रेशन की दवा खाती है, जिससे हल्का सा नशा होता है। उसी का फायदा उठाते हुए नौकर ने उसके साथ रेप किया। महिला के अनुसार बीती 13 फरवरी को जब उसने वह दवा नहीं खाई थी तभी नौकर ने एक बार फिर हरकत की। इस बार वह बेसुध नहीं थीं। नौकर की इस हरकत से वह हैरान रह गईं।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के पलिया से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। यहां एक महिला से उसका घरेलू नौकर बार-बार रेप करता रहा। महिला, डिप्रेशन की शिकार थी। वह जब भी दवा खानी बेसुध हो जाती थी। दवा के असर से मालकिन के बेसुध हो जाने के बाद वह उसके साथ रेप करता था। एक दिन महिला ने कम असर की दवा खाई तो नौकर की करतूत सामने आ गई। नौकर की हकीकत सामने आने के बाद महिला और उसके पति के होश उड़ गए। सोमवार को पति-पत्नी ने कोतवाली पहुंचकर घटना की शिकायत की और युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया।

सोमवार को पति के साथ कोतवाली पहुंची महिला ने तहरीर के माध्यम से बताया कि उसके पति दुकान चलाते हैं। वह सुबह अपनी दुकान पर चले जाते हैं। उनकी दुकान पर काम करने वाला नौकर अक्सर घर पर भी दुकान के अलावा अन्य काम में मदद करने आता था।

महिला के अनुसार वह डिप्रेशन की दवा खाती है, जिससे हल्का सा नशा होता है। उसी का फायदा उठाते हुए नौकर ने उसके साथ रेप किया। महिला के अनुसार बीती 13 फरवरी को जब उसने वह दवा नहीं खाई थी तभी नौकर ने एक बार फिर हरकत की। इस बार महिला बेसुध नहीं हुई थी। नौकर की इस हरकत से वह हैरान रह गई। उसने तत्काल इसका विरोध किया। महिला के विरोध पर नौकर खुलकर धमकाने लगा। उसने कहा कि किसी को इस बारे में बताया तो पति को जान से मार डालेगा।