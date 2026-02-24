Hindustan Hindi News
दवा से बेसुध हो जाती थी महिला, फिर नौकर करता था रेप; एक दिन ऐसे खुल गई पोल

Feb 24, 2026 12:36 am ISTAjay Singh संवाददाता, पलियाकलां (खीरी)
दवा से बेसुध हो जाती थी महिला, फिर नौकर करता था रेप; एक दिन ऐसे खुल गई पोल

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के पलिया से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। यहां एक महिला से उसका घरेलू नौकर बार-बार रेप करता रहा। महिला, डिप्रेशन की शिकार थी। वह जब भी दवा खानी बेसुध हो जाती थी। दवा के असर से मालकिन के बेसुध हो जाने के बाद वह उसके साथ रेप करता था। एक दिन महिला ने कम असर की दवा खाई तो नौकर की करतूत सामने आ गई। नौकर की हकीकत सामने आने के बाद महिला और उसके पति के होश उड़ गए। सोमवार को पति-पत्नी ने कोतवाली पहुंचकर घटना की शिकायत की और युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया।

सोमवार को पति के साथ कोतवाली पहुंची महिला ने तहरीर के माध्यम से बताया कि उसके पति दुकान चलाते हैं। वह सुबह अपनी दुकान पर चले जाते हैं। उनकी दुकान पर काम करने वाला नौकर अक्सर घर पर भी दुकान के अलावा अन्य काम में मदद करने आता था।

महिला के अनुसार वह डिप्रेशन की दवा खाती है, जिससे हल्का सा नशा होता है। उसी का फायदा उठाते हुए नौकर ने उसके साथ रेप किया। महिला के अनुसार बीती 13 फरवरी को जब उसने वह दवा नहीं खाई थी तभी नौकर ने एक बार फिर हरकत की। इस बार महिला बेसुध नहीं हुई थी। नौकर की इस हरकत से वह हैरान रह गई। उसने तत्काल इसका विरोध किया। महिला के विरोध पर नौकर खुलकर धमकाने लगा। उसने कहा कि किसी को इस बारे में बताया तो पति को जान से मार डालेगा।

नौकर का असली चेहरा देख महिला डर गई। वह उस समय चुप हो गई। इसके बाद उसने अपने पति को पूरे मामले की जानकारी दी। पति को इस बारे में पता चला तो वह हैरानी और गुस्से से भर गए। उन्होंने पत्नी को साथ लिया और सीधे थाने जा पहुंचे। थाने पहुंचकर पति-पत्नी ने नौकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने महिला के साथ रेप के आरोप में केस दर्ज करने के बाद आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए जाने के बाद आरोपी नौकर से लंबी पूछताछ की गई। इस बारे में इंस्पेक्टर पलिया पंकज त्रिपाठी ने बताया कि महिला ने घरेलू नौकर आयुष उर्फ आशू के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

