महिला को 46 साल पहले मर चुके शख्स की पत्नी बता करा ली एक एकड़ जमीन की रजिस्ट्री, ऐक्शन
निठुरी प्रसाद की 1979 में हत्या हो गई थी। उनकी पत्नी परभौती का निधन 1981 में हो गया था। दंपति की कोई संतान नहीं थी। इसके चलते 1993 में उनकी संपत्ति छोटे भाई विंध्याचल के नाम वरासत में दर्ज हो गई। आरोप है कि वर्षों बाद भानमती नामक महिला को निठुरी प्रसाद की पत्नी बता फर्जी दस्तावेज बनाए गए।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र के डोहरियां प्राणनाथ गांव में जालसाजों ने एक महिला को 46 वर्ष पहले मृत व्यक्ति की पत्नी बताकर उसके हिस्से की एक एकड़ से अधिक जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली। मामले की जानकारी होने पर पीड़ित परिवार ने तहसीलदार खजनी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर न्याय की गुहार लगाई, जिस पर तहसीलदार ने तत्काल प्रभाव से स्थगन आदेश जारी कर जमीन पर कब्जे पर रोक लगा दी है।
डोहरियां प्राणनाथ के निठुरी प्रसाद की 12 सितंबर 1979 को हत्या हो गई थी, उनकी पत्नी परभौती का निधन 20 अक्तूबर 1981 को हो गया था। दंपति की कोई संतान नहीं थी। इसके चलते 30 मार्च 1993 को उनकी संपत्ति छोटे भाई विंध्याचल के नाम वरासत में दर्ज हो गई। आरोप है कि वर्षों बाद भानमती नामक महिला को निठुरी प्रसाद की पत्नी बता फर्जी दस्तावेज बनाए गए। यहां तक कि पूर्व प्रधान के नकली हस्ताक्षर के आधार पर कुटुंब रजिस्टर में उसका नाम दर्ज करा दिया गया।
इसके बाद तहसील स्तर पर भी हेरफेर कर जमीन को भानमती के नाम वरासत करा लिया गया और बाद में उसने उक्त जमीन तीन अन्य लोगों के नाम रजिस्ट्री कर दी। मामले की भनक लगते ही विंध्याचल ने तहसीलदार न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसमें बताया कि भानमती बांसगांव तहसील क्षेत्र की निवासी है और उसका विवाह कहीं और हुआ है।
पीड़ित ने कहा कि वर्ष 2016 में भी इसी तरह की कोशिश की गई थी, जिसे तत्कालीन तहसीलदार ने खारिज कर दिया था। वर्तमान में विंध्याचल कैंसर से पीड़ित हैं और उनका इलाज चल रहा है। उनके पुत्र मलखा के अनुसार, तहसीलदार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें