करवाचौथ की रात महिला से की अभद्रता, तत्कालीन इंस्पेक्टर, दरोगा समेत आठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज

हरदोई में महिला से अभद्रता करने के मामले में इंस्पेक्टर, दरोगा, तीन सिपाही व तीन अज्ञात के विरुद्ध शिकंजा कसा गया है। कोर्ट के आदेश पर इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

यूपी के हरदोई में महिला से अभद्रता करने के मामले में इंस्पेक्टर, दरोगा, तीन सिपाही व तीन अज्ञात के विरुद्ध शिकंजा कसा गया है। कोर्ट के आदेश पर इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन सभी लोगों पर करवाचौथ के दिन महिला से अभद्रता करने का आरोप है। कस्बे के मोहल्ला पटेल निवासी पीड़िता राजरानी ने बताया कि उनके पति रिटायर लिपिक नैपाल सिंह व पुत्र न्यायिक अधिकारी हैं। वह एक प्रतिष्ठित परिवार से है। एक नवम्बर 2023 को विपक्षी एसओ ध्रुव कुमार, एसआई मोहन सिंह, सिपाही निसार अहमद, शिवम, रोहित व तीन अज्ञात सिपाही उनके घर पर आए। उस वक्त पुत्र देवेन्द्र प्रताप सिंह व पुत्रवधू रविता सिंह घर पर मौजूद थे। पति गांव पर चले गए थे। उस दिन करवाचौथ का त्योहार था।

आरोप है कि रात्रि करीब 11 बजकर 50 मिनट पर पुलिस कर्मियों ने घण्टी बजाई। गाली गलौज कर गेट खोलने की बात कही। मना करने पर सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया। खिड़की तोड़ने लगे तो दरवाजा खोल दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर ध्रुव कुमार सहित अन्य पुलिस कर्मी व लोग घर के अंदर घुसकर करवा चौथ व्रत को लेकर अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके व बहू के साथ अभद्रता करने लगे। नशे की हालत में गृहस्थी के कीमती सामान की तोड़फोड़ की। विरोध करने पर परिवार को जान से मारने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां देते हुए चले गए।