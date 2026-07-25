बिस्तर पर प्रेमी संग इश्क फरमा रही थी महिला, रोड़ा बन गया पति तो पत्नी ने दरांती से कर दिया हमला
हापुड़ में प्रेम-प्रसंग के मामले में सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला अपने प्रेमी के साथ घर के कमरे में थी। पति ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। विरोध पर पत्नी ने उल्टा पति पर भी दरांती से हमला बोल दिया।
Hapur News: हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक गांव में शनिवार को हुई सनसनीखेज वारदात से लोग सन्न रह गए। पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ रात में घर में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा तो पत्नी ने उस पर दरांती से हमला कर दिया। बाजू और सीने पर वार कर पति की जान लेने की कोशिश की। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने और कठोर कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है।
पीड़ित ने बताया कि उसकी शादी 2017 में हुई थी। उसका आरोप है कि काफी समय से उसे पत्नी के किसी अन्य युवक से संबंध होने का संदेह था। शुक्रवार रात उसने घर के कमरे में पत्नी को एक युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उसने तत्काल डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने साथ ले गई, जबकि उसकी पत्नी को घर पर ही छोड़ दिया।
पीड़ित ने दर्ज कराया केस
पीड़ित का आरोप है कि देर रात जब वह सो गया तब उसकी पत्नी ने उसे रास्ते से हटाने की नीयत से उस पर दरांती से हमला कर दिया। हमले में उसे सीने और बाजू पर गंभीर चोटें आईं। युवक ने किसी तरह खुद को बचाया और कोतवाली पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पीड़ित ने पुलिस से मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि तहरीर प्राप्त हो गई है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं।
अवैध संबंधों का राज खुलने पर पत्नी ने की थी हिस्ट्रीशीटर की हत्या
वहीं दूसरी ओर अवैध संबंधों के चलते एक महिला ने प्रेमी संग मिलकर हिस्ट्रीशीटर की हत्या कर दी। नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव कुमखिया के पास मुरादाबाद रोड स्थित उमरी निवासी मोहम्मद असलम के आम के बाग में एक युवक का खून से लथपथ शव मिला था। गला तीन स्थानों से काटने के साथ ही शरीर और चेहरे पर चाकू से कई वार किए गए थे। पुलिस ने जेब से मिले मोबाइल फोन के आधार पर मृतक की पहचान मुरादाबाद जिले के डिलारी थाना क्षेत्र के गांव मासूमपुर निवासी इदरीस पुत्र मोहम्मद अली के रूप में की थी। पुलिस के अनुसार इदरीस डिलारी थाने का हिस्ट्रीशीटर था और उसके खिलाफ चोरी व नकबजनी समेत 15 मुकदमे दर्ज हैं। वह 13 जुलाई को ट्रैक्टर चोरी के एक मामले में बिजनौर जेल से जमानत पर छूटकर आया था। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव सुपुर्द-ए-खाक कर दिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।