Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswoman was compromising position with her lover bed when wife protested resorted violence and slit her husband throat
बिस्तर पर प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में थी महिला, विरोध पर पत्नी ने खेला खूनी खेल, पति का रेता गला

बिस्तर पर प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में थी महिला, विरोध पर पत्नी ने खेला खूनी खेल, पति का रेता गला

संक्षेप: गोरखपुर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। उरुवा थाना क्षेत्र के दुघरा गांव के बरई टोला में रविवार को पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर धारदार हथियार से पति का गला रेत दिया।  

Sun, 16 Nov 2025 09:45 PMDinesh Rathour उरुवा बाजार (गोरखपुर)
share Share
Follow Us on

यूपी के गोरखपुर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। उरुवा थाना क्षेत्र के दुघरा गांव के बरई टोला में रविवार को पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर धारदार हथियार से पति का गला रेत दिया। गंभीर हालत में उसे पीएचसी उरुवा से जिला अस्पताल और वहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपित महिला और उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, दुघरा बरई टोला निवासी युवक टेम्पो से सब्जी बेचकर अपना परिवार चलाता है। रविवार को वह किसी काम से घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को एक युवक के साथ कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आरोप है कि दोनों के बीच विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान पत्नी और उसके प्रेमी ने धारदार हथियार से युवक के गले और चेहरे पर कई वार कर दिए। युवक की चीख सुनकर पड़ोसी पहुंचे और उसकी जान बचाई। पड़ोसियों ने पुलिस और अन्य लोगों को सूचना दी। इसके बाद घायल युवक को तुरंत पीएचसी उरुवा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल और बाद में बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

मौके पर पहुंची पुलिस ने भागने की कोशिश कर रही आरोपी महिला को मौके से पकड़ लिया। वहीं दीवान बेड में छिपे उसके प्रेमी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोनों को थाने ले जाकर पुलिस ने पूछताछ कर मामले की जांच में शुरू कर दी है। एसपी साउथ दिनेश पुरी और सीओ गोला दरवेश कुमार ने भी मौका मुआयना किया।

ये भी पढ़ें:शादी के 15 दिन बाद पत्नी ने चली चाल, प्रेमी संग मिलकर उजाड़ा सुहाग; 5 गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:यूपी में मकान मालिक और किराएदारों को बड़ी राहत, योगी के मंत्री बोले-ऐतिहासिक कदम
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Gorakhpur News Dulha-dulhan Shadi-barat अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |