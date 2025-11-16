बिस्तर पर प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में थी महिला, विरोध पर पत्नी ने खेला खूनी खेल, पति का रेता गला

संक्षेप: गोरखपुर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। उरुवा थाना क्षेत्र के दुघरा गांव के बरई टोला में रविवार को पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर धारदार हथियार से पति का गला रेत दिया।

यूपी के गोरखपुर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। उरुवा थाना क्षेत्र के दुघरा गांव के बरई टोला में रविवार को पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर धारदार हथियार से पति का गला रेत दिया। गंभीर हालत में उसे पीएचसी उरुवा से जिला अस्पताल और वहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपित महिला और उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, दुघरा बरई टोला निवासी युवक टेम्पो से सब्जी बेचकर अपना परिवार चलाता है। रविवार को वह किसी काम से घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को एक युवक के साथ कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लिया।

आरोप है कि दोनों के बीच विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान पत्नी और उसके प्रेमी ने धारदार हथियार से युवक के गले और चेहरे पर कई वार कर दिए। युवक की चीख सुनकर पड़ोसी पहुंचे और उसकी जान बचाई। पड़ोसियों ने पुलिस और अन्य लोगों को सूचना दी। इसके बाद घायल युवक को तुरंत पीएचसी उरुवा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल और बाद में बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।