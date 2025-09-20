यूपी में अजब-गजब: दहेज के लिए महिला को सांप से कटवाया, कमरे में बंद करके छोड़ दिया कोबरा

कानपुर के कर्नलगंज थानाक्षेत्र में अजब-गजब केस दर्ज हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक दहेज न मिलने पर पति और ससुरालियों ने महिला को कमरे में बंद कर दिया। नाली से अंदर कोबरा छोड़ दिया।

कानपुर के कर्नलगंज थानाक्षेत्र में अजब-गजब केस दर्ज हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक दहेज न मिलने पर पति और ससुरालियों ने महिला को कमरे में बंद कर दिया। नाली से अंदर कोबरा छोड़ दिया। सांप ने महिला को डस लिया। वह चीखती रही पर ससुराली बचाने की जगह बाहर हंसते रहे। सूचना पर पहुंची बहन ने उसे बचाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। पति समेत सात ससुरालियों पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास समेत कई आरोपों में केस दर्ज किया गया है।

चमनगंज की रिजवाना की तहरीर के अनुसार 19 मार्च वर्ष 2021 को उनकी बहन रेशमा का निकाह कर्नलगंज निवासी शहनवाज से हुआ था। शादी के कुछ दिनों बाद ही कम दहेज को लेकर ससुरालीजन बहन को ताने मारने के साथ यातनाएं देने लगे थे। कमरा बनवाने के लिए पिता ने जैसे-तैसे डेढ़ लाख रुपये दिए। फिर पांच लाख की और मांग पूरी न होने पर बीती 18 सितंबर को पति, ससुर, सास, ने प्रताड़ित कर बहन को बरसों से बंद एक कमरे में जबरन सोने के लिए भेज दिया। उसे कमरे में बंद कर दिया गया। अंदर सांप छोड़ दिया।

देर रात रेशमा के पैर में सांप ने काट लिया। ससुरालियों ने बहन को जानजूझकर सांप से कटवाकर मारने की कोशिश की। दर्द से तड़प रही रेशमा ने फोन कर आपबीती बहन को बताई, ससुराल पहुंची रिजवाना ने लड़-झगड़कर कमरे से बहन को मुक्त कराया और गंभीर हालत में हैलट अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसका लगातार इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर पर पति, सास-ससुर, जेठ, ननदों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।