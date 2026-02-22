संपत्ति के विवाद में महिला पीटा, बेटी पर छोड़ा कुत्ता…लहूलुहान बच्ची कोतवाली से बुला लाई पुलिस

हरदोई में जमीन के लालच में इंसानियत शर्मसार हो गई। ममिया ससुर और उसके बेटे ने महिला को बंधक बनाकर पीटा, तो पांच साल की बच्ची को डराने के लिए उस पर कुत्ता छोड़ दिया। मासूम को कुत्ता नोचता रहा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी।

यूपी के हरदोई में जमीन के लालच में इंसानियत शर्मसार हो गई। ममिया ससुर और उसके बेटे ने महिला को बंधक बनाकर पीटा, तो पांच साल की बच्ची को डराने के लिए उस पर कुत्ता छोड़ दिया। मासूम को कुत्ता नोचता रहा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। खून से सनी हालत में कोतवाली पहुंचकर पुलिस को बुलाया और हमलावरों को सलाखों तक पहुंचा दिया।

मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के नुमाइश पुरवा का है। पूजा श्रीवास्तव का अपने दिवंगत पति अभिषेक श्रीवास्तव के पैतृक मकान को लेकर ममिया ससुर विनोद श्रीवास्तव से विवाद चल रहा है। एक फरवरी को पूजा ने विनोद, उनकी पत्नी संजू और बेटे उत्कर्ष के खिलाफ मारपीट व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि संपत्ति हड़पने के लिए फर्जी बैनामा कराया गया।

कोतवाली पहुंचकर बच्ची ने सुनाई आपबीती शनिवार को पूजा अपनी पांच वर्षीय बेटी यशी के साथ घर पहुंचीं तो आरोपितों ने समझौते का दबाव बनाया। इंकार करने पर माहौल हिंसक हो गया। आरोप है कि पहले बच्ची पर पालतू कुत्ता छोड़ दिया गया, जिसने उसे काट लिया। मां ने बेटी को बचाने की कोशिश की तो हमलावरों ने पूजा को घेरकर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और बंधक बना लिया। घायल और डरी हुई यशी ने हिम्मत दिखाई। किसी तरह हमलावरों के बीच से निकलकर वह सीधे शहर कोतवाली पहुंची और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को बताया कि उसकी मां को वो लोग मार डालेंगे। बच्ची की आपबीती सुनते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और महिला पर हमला कर रहे विनोद और उत्कर्ष को गिरफ्तार कर लिया। मां-बेटी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। कोतवाल संजय त्यागी ने बताया, पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पांच साल की बच्ची की बहादुरी और सूझबूझ से एक बड़ी अनहोनी टल गई।