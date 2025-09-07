लव जिहाद के विरोध पर बीच बाजार में युवती पर हमला, चार साल की बेटी को उठा ले जाने की कोशिश
यूपी के बरेली से एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। मिक्सी रिपेयरिंग कराने आई तलाकशुदा युवती से समुदाय विशेष के मैकेनिक ने जान पहचान बढ़ाई और धर्म परिवर्तन कर निकाह का दबाव बनाने लगा। युवती ने इनकार किया तो बीच बाजार आरोपी ने धारदार हथियार से सिर में प्रहार कर घायल कर दिया और उसकी चार साल की बेटी को उठा ले जाने की कोशिश की। मगर भीड़ जमा होने पर आरोपी को भागना पड़ा। इस मामले में सात आरोपियों पर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
किला क्षेत्र निवासी युवती का पति से तलाक हो गया है और वह चार साल की बेटी के साथ अपने माता-पिता के साथ रहती है। युवती का आरोप है कि करीब छह-सात महीने पहले वह कोहाड़ापीर पुलिया पर शास्त्री मार्केट निवासी राइयान उर्फ बिट्टू की दुकान पर मिक्सी की मरम्मत कराने गई थी। तभी आरोपी ने युवती का मोबाइल नंबर लिया और फोन करके परेशान करने लगा। युवती ने मना किया लेकिन उसने कॉल करना बंद नहीं किया और कुछ दिन बाद शादी का दबाव बनाने लगा। युवती ने दोनों के अलग समुदाय होने की बात कहकर शादी से इनकार कर दिया।
धमकी देकर बुलाया और निकाह का बनाया दबाव
युवती का आरोप है कि चार सितंबर को राइयान ने कॉल करके दुकान पर बुलाया। उसने मना किया तो अंजाम भुगतने की धमकी दी। इस पर वह अपनी मां के साथ वहां पहुंची। आरोपी उन लोगों को अपने घर लेकर गया, जहां उसकी बहन रिंकी, सिन्हा, शिमपी, बब्बू, बहनोई वसीम और मां अज्जो उस पर धर्मांतरण कर निकाह का दबाव बनाने लगे। विरोध करने पर पूरे परिवार की हत्या की धमकी दी गई।
घटना के अगले दिन दर्ज हुई रिपोर्ट
युवती का आरोप है कि शनिवार शाम करीब साढ़े पांच बजे वह अपनी चार साल की बेटी के साथ घी मंडी में जा रही थी। इसी बीच राइयान ने पीछे से किसी धारदार हथियार से प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। वह लहूलुहान होकर गिरी तो आरोपी उनकी बेटी को लेकर भागने की कोशिश करने लगा। मौके पर एकत्र हुए लोगों ने उन्हें बचाकर बेटी को छुड़ाया। इस मामले में उन्होंने किला थाने में तहरीर दी तो मामला कोतवाली क्षेत्र का बताया गया। इस पर रविवार को अखिल भारत हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक युवती को लेकर कोतवाली पहुंचे तो उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई। पंकज ने बताया कि युवती के सिर गंभीर चोट आई है और कई टांके लगाए गए हैं।