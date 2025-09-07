लव जिहाद के विरोध पर बीच बाजार में युवती पर हमला, चार साल की बेटी को उठा ले जाने की कोशिश

बरेली से एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। मिक्सी रिपेयरिंग कराने आई तलाकशुदा युवती से समुदाय विशेष के मैकेनिक ने जान पहचान बढ़ाई और धर्म परिवर्तन कर निकाह का दबाव बनाने लगा।

यूपी के बरेली से एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। मिक्सी रिपेयरिंग कराने आई तलाकशुदा युवती से समुदाय विशेष के मैकेनिक ने जान पहचान बढ़ाई और धर्म परिवर्तन कर निकाह का दबाव बनाने लगा। युवती ने इनकार किया तो बीच बाजार आरोपी ने धारदार हथियार से सिर में प्रहार कर घायल कर दिया और उसकी चार साल की बेटी को उठा ले जाने की कोशिश की। मगर भीड़ जमा होने पर आरोपी को भागना पड़ा। इस मामले में सात आरोपियों पर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

किला क्षेत्र निवासी युवती का पति से तलाक हो गया है और वह चार साल की बेटी के साथ अपने माता-पिता के साथ रहती है। युवती का आरोप है कि करीब छह-सात महीने पहले वह कोहाड़ापीर पुलिया पर शास्त्री मार्केट निवासी राइयान उर्फ बिट्टू की दुकान पर मिक्सी की मरम्मत कराने गई थी। तभी आरोपी ने युवती का मोबाइल नंबर लिया और फोन करके परेशान करने लगा। युवती ने मना किया लेकिन उसने कॉल करना बंद नहीं किया और कुछ दिन बाद शादी का दबाव बनाने लगा। युवती ने दोनों के अलग समुदाय होने की बात कहकर शादी से इनकार कर दिया।

धमकी देकर बुलाया और निकाह का बनाया दबाव युवती का आरोप है कि चार सितंबर को राइयान ने कॉल करके दुकान पर बुलाया। उसने मना किया तो अंजाम भुगतने की धमकी दी। इस पर वह अपनी मां के साथ वहां पहुंची। आरोपी उन लोगों को अपने घर लेकर गया, जहां उसकी बहन रिंकी, सिन्हा, शिमपी, बब्बू, बहनोई वसीम और मां अज्जो उस पर धर्मांतरण कर निकाह का दबाव बनाने लगे। विरोध करने पर पूरे परिवार की हत्या की धमकी दी गई।